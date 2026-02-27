Γιώργος Λιάγκας: Τώρα δεν βλέπω κανένα πόνο στα μάτια της Μαρίας Καρυστιανού, λυπάμαι, χάθηκε ο αγώνας παιδιά

Με ένα βίντεο που ανάρτησε στους λογαριασμούς της στα social media, η Μαρία Καρυστιανού μοιράστηκε υλικό από την τραγωδία των Τεμπών, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα. Η μητέρα της Μάρθη, ενός από τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας, χρησιμοποίησε σε ορισμένα σημεία του βίντεο τεχνολογία AI.

Το υλικό προβλήθηκε στο Πρωινό την Παρασκευή, όπου ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κάνει μια συγκεκριμένη τοποθέτηση σχετικά με τη στάση και τη δημόσια παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού.

«Φέτος δεν είναι η πρώτη επέτειος από το έγκλημα των Τεμπών, είναι η τρίτη. Στις δύο πρώτες επετείους αναρωτιέσαι γιατί η κυρία Καρυστιανού δεν έκανε ένα τέτοιο σποτάκι; Και γιατί το κάνει τώρα; Ερώτηση κάνω εγώ, είναι, είναι μία ερώτηση.

Γιατί λοιπόν το κάνει το σποτάκι τώρα, που μόλις χθες στο Χαριτάτο είπε ότι πριν το καλοκαίρι, το καλοκαίρι έρχεται σε τρεις μήνες, ήδη έξω είναι καλοκαίρι. Άρα σε ένα δυο μήνες θα ανακοινώσει το κόμμα και το όνομά του; Και φέτος στην τρίτη επέτειο κάνει το σποτάκι αυτό, ενώ θα μπορούσε να το κάνει και πέρσι και πρόπερσι; Δεν είναι η πρώτη, είναι η τρίτη επέτειος. Γιατί το κάνει φέτος;», αναρωτήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας και συνέχισε:

«Βρε παιδί μου, σύμβολο ήτανε, αλλά το σποτάκι δεν το ‘κανες. Θα μπορούσε να βγει και να καλέσει τον κόσμο απλά στη συγκέντρωση. Θα μπορούσε να βγει με άλλον τρόπο, με μία ανακοίνωση, με μία συνέντευξη, οτιδήποτε άλλο. Έχει δύναμη και όλα τα κανάλια της δίνουνε βήμα της κυρίας Καρυστιανού, δεν είναι αποκλεισμένη, να ‘ρθει εδώ. Γιατί λοιπόν να κάνει αυτό το σποτάκι και να βγει στο τέλος…

Να πω κάτι; Εμένα τι με ενόχλησε στο βίντεο. Ότι είναι πολύ επιτηδευμένο και πολύ τέλειο. Εμένα το βίντεο αυτό με κάνει να κλαίω; Όμως με κάνει επιτηδευμένα να κλαίω. Εγώ που έκλαψα μήνες με τους γονείς μαζί, δεν μου κάναν κανένα βίντεο. Βγαίναν, έβλεπα τα μάτια τους και έκλαιγα βλέποντας τα μάτια τους και τον πόνο στα μάτια τους.

Έκλαψα και με την κυρία Καρυστιανού βλέποντας τον πόνο στα μάτια της. Τώρα δεν βλέπω κανέναν πόνο στα μάτια της. Βλέπω ένα βίντεο που με συγκινεί το βίντεο, που το έχουν φτιάξει γραφίστες, ε, πολύ ικανοί άνθρωποι, όπως έκανε ένα ωραίο βίντεο η δικιά μας η ομάδα εδώ, έκανε ένα ακόμα πιο ωραίο βίντεο η ομάδα της κυρίας Καρυστιανού. Εμένα λοιπόν, ένα απλό βάζω το κινητό απέναντι, ντυμένη στα μαύρα και λέω «παιδιά, έτσι αισθάνομαι τρία χρόνια μετά, δεν έχουμε βρει δικαιοσύνη, σας καλώ όλους να βγούμε στο Σύνταγμα». Αυτό θα μου αρκούσε. Το επιτηδευμένο με ενοχλεί. Γιατί το επιτηδευμένο το κάνεις δύο μήνες πριν ανακοινώσεις κόμμα».

«Το βίντεο αυτό δεν το έχει κάνει μόνη της. Ξέρει από μοντάζ. Πολύ ωραία. Ήταν μία ομάδα παραγωγής, το γύρισαν… Δηλαδή ξέρεις τι με ενοχλεί; Οτιδήποτε κάνεις και αφορά τα Τέμπη πρέπει να είναι ακατέργαστο. Δεν μπορεί να είναι επεξεργασμένο. Αυτό εδώ, σκέφτομαι είκοσι ειδικούς που κάθισαν πάνω από μία μονταζιέρα, το βλέπαν, το βλέπαν, το βλέπανε και λεπτό λεπτό το πειράζανε. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Οτιδήποτε συναίσθημα προκαλείται από τα Τέμπη πρέπει να είναι ακατέργαστο.

Δηλαδή ποιος δεν συμπονεί μια μάνα που έχασε την κόρη της; Χρειάζεται επεξεργασία; Χρειάζεται AI φωτιά από πίσω; Γιατί είναι AI η φωτιά από πίσω. Χρειάζεται AI φωτιά; Πενήντα εφτά σκοτώθηκαν. Χάσαν τα παιδιά τους, χάσαν τη ζωή τους, χάσαν το μέλλον τους, χάσαν το φως τους, τα πάντα. Δεν χρειάζεται επιτήδευση και μοντάζ, επιτηδευμένα. Ήταν Hollywoodιανό. Δεν χρειάζεται Hollywood στο έγκλημα των Τεμπών. Χρειάζεται μόνο, το ανοίγεις και μιλάς με το συναίσθημά σου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας και λίγο αργότερα κατέληξε λέγοντας:

«Δεν χρειάζεται Hollywood. Το Hollywood ήταν λάθος. Ήταν πολιτικό μανιφέστο. Λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι. Χάθηκε ο αγώνας παιδιά, χάθηκε η μπάλα».