Γιώργος Κουβαράς: Θεωρώ προσβλητικό να αναφερόμαστε στους τηλεθεατές άνω των 54 ως “ΚΑΠΗ”

Τόσο στην Αφροδίτη Γραμμέλη όσο και στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, για τα σχόλια που έκαναν για την εκπομπή «Παρέα» της ΕΡΤ, κλήθηκε να δώσει απάντηση ο Γιώργος Κουβαράς.

Ο γνωστός δημοσιογράφος έδωσε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα το Σάββατο (07/03) στον Alpha.

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Κουβαράς ξεκαθάρισε ότι το κοινό άνω των 54 ετών δεν είναι «ΚΑΠΗ».

«Είναι δικαίωμα της Αφροδίτης Γραμμέλη να γράφει ό,τι θέλει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μου κάνουν κριτική, καθόλου. Τώρα, από κει και πέρα, για τα “ΚΑΠΗ” δε θέλω να μπω σ’ αυτή τη λογική. Θεωρώ προσβλητικό να αναφερόμαστε στους τηλεθεατές, οι οποίοι είναι άνω των 54, έτσι.

Εγώ, προσωπικά, απευθύνομαι στο σύνολο των τηλεθεατών, δε διακρίνω με βάση την ηλικία. Αν αύριο γίνει μια εκπομπή για το βιβλίο στην ΕΡΤ και κάνει 1,5%-2%, θεωρούμε ότι πρέπει να κοπεί; Δεν ξέρω, ένα ερώτημα κάνω», επισήμανε, αρχικά, ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

«Βλέπω την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, με τον Ουγγαρέζο και τον Μικρούτσικο, δεν το λέω για να φανώ καλός, μου αρέσουν. Δε θέλω να ακυρώσω το όποιο δικαίωμα του Ουγγαρέζου να εκφράσει μια άποψη, το λέω αυτό γιατί και τον ίδιο προσωπικά του ‘χω κάνει συνέντευξη στο ραδιόφωνο και τον γνωρίζω», πρόσθεσε ο Γιώργος Κουβαράς.

«Νομίζω, όμως, ότι είναι λίγο γενικόλογος και αφοριστικός στο σχόλιο του για την ΕΡΤ άρα πιστεύω ότι αδικεί και τον εαυτό του, γιατί έχει μια ματιά στα πράγματα διεισδυτική», συμπλήρωσε, επίσης, ο Γιώργος Κουβαράς στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο μαγκαζίνο του Alpha.

Δείτε το βίντεο

Γιώργος Κουβαράς

