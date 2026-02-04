MENOY

Εξερράγη η Ράνια Τζίμα για την τραγωδία στη Χίο: Είναι η δεύτερη φορά που δεν έχουμε οπτική καταγραφή, μοιάζει αδιανόητο

Με την τραγωδία στη Χίο ασχολήθηκε το βράδυ της Τετάρτης η Ράνια Τζίμα, μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, καθώς η δημοσιογράφος Βελίκα Καραβάλτσιου βρισκόταν στο νησί.

Πριν παραδώσει τον λόγο στη συνάδελφό της για το ρεπορτάζ, η παρουσιάστρια του Μεγάλου Καναλιού θέλησε να κάνει μια ιδιαίτερα ξεκάθαρη επισήμανση σχετικά με το ζήτημα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ράνια Τζίμα επισήμανε αρχικά πως “είναι η δεύτερη φορά που καταγράφεται ένα πολύνεκρο δυστύχημα στην κάμερα και δεν έχουμε οπτική καταγραφή. Η πρώτη ήταν η περίπτωση της Πήλου, εκεί οι κάμερες έγραφαν αλλά δεν υπήρχε καταγραφικό και χθες το βράδυ όμως οι κάμερες δεν είχαν ενεργοποιηθεί. Αν είχαμε τώρα αυτές τις εικόνες, δεν θα υπήρχαν και αυτά τα ερωτήματα ίσως”.


“Μοιάζει αδιανόητο πάντως να βγαίνει ένα σκάφος για περιπολία στην εκπομπή όπου καταγράφονται τόσες πολλές απόπειρες διακίνησης προσφύγων και μεταναστών και να μην καταγράφουν οι κάμερες αυτές και να μένει οποιοδήποτε θολό σημείο για το πως έχασα οι άνθρωποι τη ζωή τους. Ένα στίγμα που στο παρελθόν έχει ακολουθήσει τη χώρα μας συνολικά” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ράνια Τζίμα στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA.

