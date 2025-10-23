Eurovision 2026: Το ΡΙΚ διαψεύδει ότι η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

Στο επίκεντρο βρίσκεται τις τελευταίες μέρες η φετινή εκπροσώπηση της Κύπρου για τη Eurovision 2026. Όλα δείχνουν πως η Ζόζεφιν δε θα εκπροσωπήσει το νησί της Αφροδίτης, διαψεύδοντας το ρεπορτάζ του Πρωινού, σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία επιλογής του καλλιτέχνη και πως προετοιμάζουν πριν από την επίσημη ανακοίνωση του εκπροσώπου, διάφορα άλλα όμορφα πράγματα τα οποία και θα ενθουσιάσουν τους φίλους του διαγωνισμού, όπως μεταδίδει το zappit.gr.

Ειδικότερα, το ΡΙΚ ζητά από όλους λίγη υπομονή και να μην προτρέχουν σε αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν ληφθεί ακόμη, αφού η αρμόδια επιτροπή που θα επιλέξει τον εκπρόσωπο της Κύπρου στην Eurovision 2026, δεν έχει ακόμη καταλήξει στον τυχερό.

Υπενθυμίζεται ότι οι οχτώ καλλιτέχνες, θα είναι όλοι τους προτεινόμενοι από τις μεγάλες δισκογραφικές σε Ελλάδα και Κύπρου βρίσκονται στην τελική λίστα υποψηφιοτήτων. Αυτοί είναι: Ζόζεφιν, Ευαγγελία, Νίνα Μαζάνη, Mikay, Γιώργος Περρής, Κατερίνα Στικούδη, Good Job Nicky και Antigoni.