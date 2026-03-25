Δήμος Βερύκιος: Ξέσπασε στον αέρα του Happy Day – “Αφήστε με!”

Την αγανάκτησή του εξέφρασε στον αέρα της εκπομπής Happy Day ο Δήμος Βερύκιος το πρωί της Τετάρτης (25/3), όταν ένιωσε πως οι συνεργάτες του δεν του επέτρεπαν να ολοκληρώσει τη σκέψη και την τοποθέτησή του έτσι όπως θα ήθελε.

Ο δημοσιογράφος του Alpha δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του και ξέσπασε στιγμιαία, προκαλώντας την παρέμβαση της Σταματίνας Τσιμτσιλή, ώστε οι τόνοι να κατέβουν και να επανέλθει η ηρεμία στη συζήτηση.

«Αφήστε με!», φώναξε αρχικά έξαλλος ο Δήμος Βερύκιος και συμπλήρωσε αμέσως μετά: «Ρε παιδιά, εντάξει… άντε καλημέρα! Χίλια συγγνώμη για την ένταση! Αφήστε με! Δεν μπορώ άλλο!».

«Μη μιλήσει κανείς. Μην κλείσουμε έτσι αυτή τη μέρα, γλυκέ μου. Έλα, Δήμο μου, ολοκλήρωσε την άποψή σου», του είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, θέλοντας να κατευνάσει τα πνεύματα και να τελειώσει η κουβέντα ομαλά.

