Δημήτρης Ουγγαρέζος για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Έχει τσαντιστεί και δεν μου απαντάει

Για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη απάντησε σήμερα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στον αέρα της εκπομπής “Buongiorno”.

«Επειδή λέτε και το φέρνετε γύρω από μένα, εγώ του στέλνω και χρόνια πολλά και περαστικά του είχα στείλει τότε στο νοσοκομείο, αλλά δεν μου απαντάει», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Εντάξει, δεν πειράζει, έχει τσαντιστεί. Και με την Κατερίνα μίλησα. Εμένα, η φιλία είναι αυτό, να μπορώ να λέω, δεν γλείφουν οι φίλοι».

