Χρηστίδου για Λιάγκα: Μας λέει όλους εμμονικούς – Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια το θύμα που όλοι σου επιτίθονται

THESTIVAL TEAM

Τη δική της απάντηση στα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας μεσοβδόμαδα για την ίδια, εξέφρασε σήμερα η Σίσσυ Χρηστίδου στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

«Θέλω να πω το εξής, επειδή αφορά εμένα προσωπικά αυτό που είπε για τις συνεντεύξεις. Εγώ δεν είπα ότι φέρνει σε δύσκολη θέση τους καλεσμένους του, γιατί για να πηγαίνουν, προφανώς δεν έρχονται. Εγώ είπα ότι νιώθω άβολα. Και θέλω να διευκρινίσω το εξής, για πολλούς μπορεί αυτός να είναι ο σωστός τρόπος συνέντευξης και όντως σίγουρα αυτός ο τρόπος συνέντευξης βγάζει μεγαλύτερους τίτλους.

Τη δουλειά του ο Γιώργος Λιάγκας την κάνει πολύ καλά. Εγώ δεν μπορώ να την κάνω έτσι, σε καμία περίπτωση. Άρα, όταν παρακολουθώ μια συνέντευξη, έρχομαι σε άβολη θέση κυρίως σαν παρουσιάστρια, σαν επαγγελματίας, όχι σαν καλεσμένη.

Λέω “τι ρώτησε τώρα;”, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος ερώτηση. Δεν λέω ότι είναι κακός στη δουλειά του, αλλά εγώ νιώθω άβολα ορισμένες φορές», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε επίσης: «Θέλω να απαντήσω, επίσης, επειδή έπεσε στο τραπέζι η λέξη εμμονή. Αυτή την εβδομάδα έχει πέσει η ίδια λέξη από τον ίδιο άνθρωπο για τη Μουτίδου, ότι είναι εμμονική μαζί του, για τον Λαζόπουλο, ότι είναι εμμονικός μαζί του, για εμένα, για εμάς, ότι είμαστε εμμονικοί μαζί του. Με τον Τσουρό την προηγούμενη εβδομάδα έγινε όλο αυτό…

Όταν όλα αυτά γίνονται γύρω σου συνέχεια, εγώ αν ήμουν σε αυτή τη θέση, θα έλεγα “μήπως αυτά που λέω είναι προκλητικά και δίνουν έδαφος σε σχόλιο και δεν είναι εμμονικοί οι άνθρωποι;”. Λέω, μια σκέψη… Δεν μπορεί να συμβαίνει σε τόσα μέτωπα και να μην έχει να κάνει με σένα κι εσύ να είσαι το θύμα που όλοι σου επιτίθονται».

