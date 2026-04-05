Άση Μπήλιου και Κατερίνα Ζαρίφη στο 1% Club: Μας φέρατε να μας ξεφτιλίσετε

Το δεύτερο επεισόδιο του 1% Club παρακολούθησαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Κυριακής (5/4) στο Star. Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι, που έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα με υψηλά νούμερα τηλεθέασης, συνεχίζεται και ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχθηκε ακόμη 100 παίκτες από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι διεκδικούν 30.000 ευρώ.

Μεταξύ των διαγωνιζόμενων του δεύτερου επεισοδίου ήταν και δύο γνώριμες φυσιογνωμίες από τον χώρο της showbiz, η Άση Μπήλιου και η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Πέτρο, σε ένα παιχνίδι λογικής πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;», ρώτησε με χιούμορ η αστρολόγος του Star, με τον οικοδεσπότη να της απαντά στο ίδιο ύφος: «Είστε οι πλέον ακατάλληλες, γι’ αυτό και σας φέραμε».

«Μας φέρατε να μας ξεφτιλίσετε», σχολίασε χαριτολογώντας η Άση Μπήλιου.

