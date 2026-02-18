MENOY

MEDIA NEWS

Αντώνης Κανάκης: Η on air έκπληξη για τα γενέθλιά του στο “Ράδιο Αρβύλα” και το δώρο του Γιάννη Σερβετά – Δείτε το βίντεο

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ο Αντώνης Κανάκης, ο οποίος δέχτηκε τις ευχές των συνεργατών του, στον αέρα του “Ράδιο Αρβύλα”.

Μάλιστα, του είχαν ετοιμάσει και μια έκπληξη αφού στα μισά της εκπομπής περίπου του προσέφεραν μια τούρτα με τον αριθμό 57, που αντιπροσώπευαν τα χρόνια του.

Ο Αντώνης Κανάκης ανέφερε: «Αχ ρε παιδιά… Ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου για τις ευχές. Μου έχει κάνει εντύπωση πού το ξέρετε».

Στη συνέχεια ο Γιάννης Σερβετάς επέλεξε να κάνει ένα ξεχωριστό δώρο στον παρουσιαστή, αφού του έδωσε ένα ζευγάρι με χρυσά αθλητικά παπούτσια.

«Να τα φορέσεις αύριο», είπε χαρακτηριστικά.

Αντώνης Κανάκης

