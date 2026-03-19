Αλέξανδρος Τσουβέλας για Τότε και Τώρα: Έχουμε μια προφορική συμφωνία και κοιτάμε ήδη χώρους για τη νέα σεζόν

Δηλώσεις στην εκπομπή “Breakfast@star” και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ο γνωστός κωμικός μίλησε για το «Τότε και Τώρα» και την ανανέωση για τη δεύτερη σεζόν.

«Δεν έχουν μπει οι τελικές υπογραφές για την ανανέωση του «Τότε και Τώρα». Έχουμε μια προφορική συμφωνία και συγκατάθεση και κοιτάμε ήδη χώρους για τα γυρίσματα της νέας σεζόν», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είπε στη συνέχεια: «Η δεύτερη σεζόν θα έχει τον ίδιο ψυχισμό, ο οποίος θα διανθιστεί. Πίστευα πολύ σε αυτό και επέμενα να το πάμε σε τηλεοπτική στέγη. Έχουμε πολύ καλή σχέση με το κανάλι και την παραγωγή.

Καταφέραμε με την Έλενα και την παραγωγή να κάνουμε κάτι όμορφο. Πιστεύω να πάμε ακόμα καλύτερα τη δεύτερη χρονιά. Στόχος μου είναι να πάει ψηλά. Πάντα ήμουν στο παιχνίδι της τηλεθέασης, αλλά δεν είμαι νουμεράκιας».

Αλέξανδρος Τσουβέλας

