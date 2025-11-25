Τελετή αποφοίτησης της δεύτερης τάξης του προγράμματος Thessaloniki Future Leaders Lab του Alba Graduate Business School

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ, η αποφοίτηση της δεύτερης τάξης του προγράμματος Thessaloniki Future Leaders Lab. Πρόκειται για την εκπαιδευτική πρωτοβουλία του τμήματος Ανάπτυξης Στελεχών του Alba Graduate Business School, η οποία προσφέρεται δωρεάν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την υποστήριξη εταιριών με σημαντικό αποτύπωμα στην οικονομία της πόλης, όπως ο ΤΙΤΑΝ, η ΜΕΒΓΑΛ, η ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ, η ΕΛΒΙΑΛ, η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ, η ΔΕΗ, η ΟΤS, η ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI, η EUROBANK, η ACCENTURE HELLAS και η LIDL HELLAS – σε φοιτητές Σχολών των δημοσίων Πανεπιστημίων της πόλης. Οι εταιρίες, εκτός από την οικονομική υποστήριξη της πρωτοβουλίας, συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και διδασκαλία του περιεχομένου καθώς και στη διαδικασία μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία με την επιχειρηματική συνάφεια.

H πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των φοιτητών με οριζόντιες δεξιότητες τις οποίες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην επαγγελματική τους ζωή, καθώς και ευκαιρίες δικτύωσης και συν δημιουργίας της γνώσης. Το πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής ενότητες: Ηγεσία και Αυτό-ηγεσία, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Καινοτομία και Ψηφιακή Οικονομία, Επιχειρηματική Σκέψη και Επιχειρηματικότητα. Οι διδακτικές ενότητες συνδυάζουν σύγχρονη θεωρία, εφαρμοσμένη γνώση, διεπιστημονική μάθηση καθώς και μία σειρά από δράσεις που προάγουν την γνωριμία των φοιτητών με τις εταιρίες που στηρίζουν το πρόγραμμα και τα στελέχη τους. Σκοπός του Alba είναι να συνεχιστεί το πρόγραμμα καιτα επόμενα χρόνια, προσφέροντας στους μελλοντικούς ηγέτες τη δυνατότητα να συνδυάσουν την εις βάθος γνώση που τους προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο με οριζόντιες δεξιότητες και ερεθίσματα από τον κόσμο των επιχειρήσεων.

Την τελετή αποφοίτησης τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των εταιριών με τη συνεργασία των οποίων υλοποιήθηκε το πρόγραμμα: η κυρία Χριστίνα Γεωργάκη Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, η οποία έχει διδάξει μέρος του προγράμματος και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση, η κυρία Άννα Κωτούλα Ανώτερος Συνεργάτης Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης, ΔΕΗ Α.Ε., η κυρία Ελευθερία Παμπουκίδου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, OTS και η κυρία Γιώτα Λεπίδα, Υπεύθυνη της Ακαδημίας OTS., η κυρία Αθηνά Αγατζιώτη Υπεύθυνη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ΤΙΤΑΝ Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης, o κύριος Παύλος Βαγιωνάς, διευθυντής εργοστασίου ΕΛΒΙΑΛ, η κυρία Μαρία Καραφουλίδου, Υπεύθυνη Ανθρωπίνων Πόρων ΕΛΒΙΑΛ, η κυρία Αθηνά Νουσιοπούλου, υπεύθυνη Επικοινωνίας ΕΛΒΙΑΛ, ο κύριος Πάνος Καρδάσης, Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, EUROBANK, η κυρία Σοφία Δημητρίου, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΕΛΒΑΛ, η κυρία Ματίνα Νικήτα, Υπεύθυνη Προσωπικού Hyatt Regency Thessaloniki και η κυρία Σοφία Παλαμίδου Νομικός Σύμβουλος και Υπεύθυνη Ανθρωπίνων Πόρων ΜΕΒΓΑΛ.

