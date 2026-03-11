Salad Goals: Δροσερές, τραγανές και πεντανόστιμες επιλογές

Στα καταστήματα του Mediterranean Cosmos θα βρείτε σαλάτες που ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα και τη γεύση τους.

Ο ερχομός της άνοιξης φέρνει μαζί του την ανάγκη για ελαφριές και δροσερές γεύσεις. Τι καλύτερο λοιπόν από μία απολαυστική σαλάτα; Στην ανατολική Θεσσαλονίκη, το Mediterranean Cosmos συγκεντρώνει επιλογές που καλύπτουν κάθε προτίμηση, για όσους αναζητούν νόστιμες και θρεπτικές προτάσεις.

Στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου θα βρείτε σαλάτες και χορταστικά bowls που συνδυάζουν φρέσκα και λαχταριστά υλικά, δημιουργώντας γευστικές επιλογές γεμάτες φρεσκάδα και θρεπτική αξία.

Το thestival.gr ξεχώρισε και σας παρουσιάζει μερικά από τα καλύτερα spots στο Mediterranean Cosmos για σαλάτες που αξίζει να δοκιμάσετε: επιλογές γεμάτες χρώμα, τραγανή υφή και ισορροπημένες γεύσεις.

Hot Pot

Αν αναζητάτε ένα γευστικό και ταυτόχρονα υγιεινό πιάτο, το Hot Pot έχει την τέλεια πρόταση με άρωμα Ελλάδας.

Εδώ η «ελληνική» σαλάτα κινόα φέρνει χρώμα και φρεσκάδα στο πιάτο. Πολύχρωμη κινόα συνδυάζεται με ντομάτα, πιπεριά, αγγούρι και ρόκα. Οι ελιές, τα μυρωδικά και η vinaigrette μάνγκο προσθέτουν πινελιές δροσιάς και απόλαυσης.

Evans

Το Evans φέρνει άρωμα Ιταλίας στο τραπέζι.

Η κρεμώδης ιταλική burrata συνδυάζεται αρμονικά με ρόκα, λάδι ρόκας, φυστίκι Αιγίνης και αποξηραμένο σύκο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη γευστική ισορροπία που ολοκληρώνεται με παλαιωμένο βαλσάμικο με σύκο.

La Pasteria Cucina Italiana

Στη La Pasteria Cucina Italiana μπορείτε να διαπιστώσετε πως η ιταλική κουζίνα λατρεύει την απλότητα μέσα από τη Burrata con Pomodori e Basilico.

Ζουμερές φρέσκες ντομάτες και ντοματίνια συναντούν απαλή burrata, ρόκα και αρωματικό βασιλικό και δημιουργούν μια δροσερή και απολαυστική σαλάτα.

Falafel – Taste Middle East

Για αυθεντικές γεύσεις από τη Μέση Ανατολή, το Falafel – Taste Middle East αποτελεί μια ξεχωριστή επιλογή.

Η σαλάτα Chickpeas συνδυάζει ρεβύθια, πολύχρωμες πιπεριές και φρέσκο κρεμμυδάκι με δυόσμο, κουκουνάρι και λεμόνι, ενώ το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και τα αρωματικά μπαχαρικά ολοκληρώνουν το πιάτο με πλούσια γεύση.

Esteban

Το Esteban σας μεταφέρει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και φέρνει γεύσεις και αρώματα από το Μεξικό στο πιάτο σας.

Το Burrito Bowl με crunchy chicken είναι μια χορταστική και δροσερή επιλογή. Τραγανά φιλετάκια κοτόπουλο, ρύζι, μαρούλι, καλαμπόκι, πιπεριά, λάχανο και αγγούρι συνδυάζονται με guacamole και αρωματικό dressing γιαουρτιού.

Μασούτης

Στον Μασούτη μπορείτε να βρείτε φρέσκες και ποιοτικές πρώτες ύλες για άκρως γευστικές σαλάτες.

Οι ροζ ντομάτες ελληνικής παραγωγής ξεχωρίζουν για τη ζουμερή υφή, το πλούσιο άρωμα και τη γεύση τους. Η ιδανική βάση για μία δροσερή και λαχταριστή σαλάτα.

Mongo

Αν ψάχνετε γεύσεις και πιάτα από την ασιατική κουζίνα, τότε μία στάση στο Mongo επιβάλλεται.

Εδώ μπορείτε να απολαύσετε μια μοναδική γαριδοσαλάτα. Πανέ γαρίδες πάνω σε φρέσκο μαρούλι, λάχανο και καρότο, με μανιτάρια και ντοματίνια να προσθέτουν τις απαραίτητες πινελιές δροσιάς. Η πικάντικη σως μαγιονέζας έρχεται να δώσει μια ξεχωριστή ένταση στην επιλογή σας.

Koi Sushi Bar

Στο Koi Sushi Bar οι ασιατικές γεύσεις έχουν ρόλο πρωταγωνιστή και σας καλούν να τις ανακαλύψετε.

Το Salmon Teriyaki roll με αγγούρι, αβοκάντο και καψαλισμένο σολομό με teriyaki και σουσάμι αποτελούν μια δελεαστική επιλογή.

Μπορείτε μάλιστα να το συνοδεύσετε με τη Koi Salad, μια δροσερή επιλογή με μάνγκο, αγγούρι, spicy surimi και apple ponzu dressing για μία άκρως γευστική εμπειρία.