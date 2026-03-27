MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ζόζεφιν για την επανασύνδεση με τον Νίνο: Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες

|
THESTIVAL TEAM

Στην υπογραφή του νέου της συμβολαίου με την Heaven Music υποδέχθηκε η Ζόζεφιν το τηλεοπτικό συνεργείο του Happy Day. Ο ρεπόρτερ του Alpha, Αλέξανδρος Ρούτας, απέσπασε κάποιες δηλώσεις από τη γνωστή τραγουδίστρια αναφορικά με τη νέα της δισκογραφική στέγη αλλά και την επανασύνδεση με τον Νίνο.

«Νιώθω πάρα πολύ ωραία, πολύ χαρούμενη που μπήκα στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και της Heaven. Ξεκινάει ένα πολύ ωραίο ταξίδι για μένα», είπε αρχικά η Ζόζεφιν.

«Το καινούριο μας τραγούδι με τον Νίνο είναι η ιστορία μας. Όταν το άκουσα, συγκινήθηκα. Είναι ένα τραγούδι-σταθμός για μένα, ένα αληθινό τραγούδι που το κάνει ξεχωριστό ότι το έγραψε αυτός ο άνθρωπος», απαντά η τραγουδίστρια για τη νέα της κυκλοφορία με τον σύντροφό της.

«Είμαι ερωτευμένη. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες και, αν είναι καθαρός ο ουρανός και δεν έχει προχωρήσει καθένας τη ζωή του, μάλλον θα δεις μια επανασύνδεση», παραδέχεται αμέσως μετά η Ζόζεφιν στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Τρώω τα πάντα, μου αρέσει να απολαμβάνω τη ζωή μου, να τη ζω και να βάζω όρια σε άλλα πράγματα, όχι στο φαγητό και στην απόλαυση», δηλώνει κλείνοντας η Ζόζεφιν, ενώ αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την πρόσφατη ατάκα της Κόνι Μεταξά προς το πρόσωπό της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ξενάγηση του υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου από τον Κ. Γκιουλέκα στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Λίβανος: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλώνει ότι εννέα νοσηλευτές σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στον νότο της χώρας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Συνελήφθη στη Ρόδο 45χρονος για απειλή με μαχαίρι, όπλα και ναρκωτικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Νύχτα τρόμου για 22χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον έβαλαν με τη βία σε ΙΧ, του έκλεψαν το κινητό και τον παράτησαν σε άλλη περιοχή

ΣΧΕΣΕΙΣ 22 ώρες πριν

Πώς να συγχωρήσετε κάποιον που δεν ζήτησε καν συγγνώμη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Γ. Παπανδρέου: Στην παραδοσιακή Αριστερά ξέπλυναν τη Δεξιά για να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ