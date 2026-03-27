Ζόζεφιν για την επανασύνδεση με τον Νίνο: Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες

Στην υπογραφή του νέου της συμβολαίου με την Heaven Music υποδέχθηκε η Ζόζεφιν το τηλεοπτικό συνεργείο του Happy Day. Ο ρεπόρτερ του Alpha, Αλέξανδρος Ρούτας, απέσπασε κάποιες δηλώσεις από τη γνωστή τραγουδίστρια αναφορικά με τη νέα της δισκογραφική στέγη αλλά και την επανασύνδεση με τον Νίνο.

«Νιώθω πάρα πολύ ωραία, πολύ χαρούμενη που μπήκα στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και της Heaven. Ξεκινάει ένα πολύ ωραίο ταξίδι για μένα», είπε αρχικά η Ζόζεφιν.

«Το καινούριο μας τραγούδι με τον Νίνο είναι η ιστορία μας. Όταν το άκουσα, συγκινήθηκα. Είναι ένα τραγούδι-σταθμός για μένα, ένα αληθινό τραγούδι που το κάνει ξεχωριστό ότι το έγραψε αυτός ο άνθρωπος», απαντά η τραγουδίστρια για τη νέα της κυκλοφορία με τον σύντροφό της.

«Είμαι ερωτευμένη. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες και, αν είναι καθαρός ο ουρανός και δεν έχει προχωρήσει καθένας τη ζωή του, μάλλον θα δεις μια επανασύνδεση», παραδέχεται αμέσως μετά η Ζόζεφιν στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Τρώω τα πάντα, μου αρέσει να απολαμβάνω τη ζωή μου, να τη ζω και να βάζω όρια σε άλλα πράγματα, όχι στο φαγητό και στην απόλαυση», δηλώνει κλείνοντας η Ζόζεφιν, ενώ αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την πρόσφατη ατάκα της Κόνι Μεταξά προς το πρόσωπό της.