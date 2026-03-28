Ζόζεφιν για Νίνο: Είναι ο άντρας της ζωής μου, του είπα συγγνώμη, έκανα προσπάθειες να τον κατακτήσω ξανά

Ζόζεφιν και Νίνο είναι ξανά μαζί, με την τραγουδίστρια να μιλάει ανοιχτά για την επανασύνδεσή τους. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», ανέφερε πως αναγνώρισε παλαιότερα λάθη της και έδωσε μάχη για να κατακτήσει ξανά την καρδιά του αγαπημένου της. Έδειξε σίγουρη για την επιλογή της και εμφανίστηκε ευτυχισμένη μπροστά στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1.

Μιλώντας για την επανασύνδεσή της με τον Νίνο, η Ζόζεφιν σημείωσε πως: «Η αλήθεια είναι ότι έκανα εγώ την προσπάθεια. Είπα συγγνώμη, έφταιγα και δέχτηκα το λάθος μου. Γενικά μου αρέσει να εξελίσσομαι, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και όταν έχω άδικο να λέω συγγνώμη».

Η Ζόζεφιν αναγνώρισε τις δικές της ευθύνες όταν η σχέση τους είχε τελειώσει στο παρελθόν: «Είχα φερθεί εγωιστικά και ήταν κάποια πράγματα του χαρακτήρα μου που δεν ήταν… Τα άλλαξα, τέλος πάντων. Νομίζω πως όταν υπάρχει αληθινή αγάπη και καθαρό τοπίο και μια αληθινή κουβέντα που βγαίνει από την ψυχή σου, δεν μπορεί ο άλλος να μη σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Ζόζεφιν ανέφερε ότι «Έχει περάσει πολύς καιρός από το πρώτο μήνυμα που του έστειλα. Από το καλοκαίρι. Έκανα προσπάθειες να τον κατακτήσω. Η κατάκτηση άργησε λίγο, έγινε το 2025. Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου. Του το λέω. Είναι ο άντρας της ζωής μου. Δεν ξέρω τι λέει εκείνος, ρωτήστε τον».

Πρόσθεσε πως: «Το ελάττωμά του είναι ότι δεν του αλλάζεις γνώμη με τίποτα. Το δικό μου είναι πως είμαι απότομη μερικές φορές. Παλιά ήμουν πολύ απότομη και μου το τόνισε εκείνος μου έλεγε: “Γιατί μου μιλάς έτσι;” η μαμά μου μου έχει πει ότι το έχω βελτιώσει στο 80%».

Προ μηνών υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν πως Νίνο και Ζόζεφιν αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Τότε και οι δύο δεν τα είχαν σχολιάσει. Πηγές από το περιβάλλον τους πάντως, ανέφεραν τότε πως ήταν μαζί, ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι. Η φημολογία επιβεβαιώθηκε ανοιχτά από την τραγουδίστρια, που κάνει όνειρα στο πλευρό του αγαπημένου της.

Ο Νίνο είχε κληθεί να απαντήσει σε φήμες που κυκλοφορούσαν τον Νοέμβριο του 2025, λέγοντας: «Επανασύνδεση; Όταν κοπεί ένα καλώδιο; Όταν κοπεί ένα καλώδιο και χρειάζεται να το ενώσεις, ξέρω να το κάνω αυτό. Με μονωτική, βάζεις κόκκινο-μπλε, τα ενώνεις και ξαναλειτουργεί η τηλεόραση».