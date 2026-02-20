“Ζήστε το παρόν, ερωτευτείτε, να διαλέγετε τους φίλους σας, να είστε αξιοπρεπείς”: Ραγίζει καρδιές το μετά θάνατον μήνυμα του Έρικ Ντέιν

Ένα συγκλονιστικό μήνυμα στις κόρες του είχε αφήσει ο Έρικ Ντέιν, λίγο πριν τον θάνατό του. Ο ηθοποιός έδινε με μάχη την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) τους τελευταίους δέκα μήνες και έφυγε από τη ζωή στα 53 του χρόνια την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Η τελευταία αυτή συνέντευξή του προβάλλεται πλέον, μετά θάνατον, στο Netflix, στο πλαίσιο της σειράς συνεντεύξεων με τίτλο «Famous Last Words», η οποία «δίνει στο κοινό σε όλο τον κόσμο την ευκαιρία να ακούσει έναν εμβληματικό άνθρωπο από τον χώρο του πολιτισμού μετά τον θάνατό του». Όπως αναφέρει η πλατφόρμα, η συνέντευξη «πραγματοποιήθηκε βάσει συμφωνίας ότι το επεισόδιο θα προβληθεί μόνο μετά τον θάνατό του».

Μέσα από αυτή, ο Μαρκ Σλόαν του «Grey’s Anatomy» έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στις κόρες του, τις οποίες είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ. Χαρακτηρίζοντας «παράδεισο», τις στιγμές που είχε μοιραστεί με τα παιδιά του, τους μετέφερε τα μαθήματα, που αποκόμισε από τη μάχη του με τη νόσο. Αυτό που έχει σημασία, συμβούλευσε τις κόρες του ο Ντέιν, είναι να ζουν το «τώρα», να ερωτευτούν, να πορεύονται και να παλεύουν με αξιοπρέπεια.

Στρέφοντας το βλέμμα στην κάμερα, ο Έρικ Ντέιν λέει στα παιδιά του: «Αυτά τα λόγια είναι για εσάς. Προσπάθησα. Μερικές φορές σκόνταψα, αλλά προσπάθησα. Συνολικά περάσαμε υπέροχα, έτσι δεν είναι; Θυμάμαι όλες τις φορές που περνούσαμε στην παραλία, εσείς οι δύο, εγώ και η μαμά -στη Σάντα Μόνικα, στη Χαβάη, στο Μεξικό. Σας βλέπω τώρα να παίζετε στον ωκεανό για ώρες, τα μικρά μου παιδιά του νερού. Εκείνες οι μέρες, με όλη τη σημασία της λέξης, ήταν παράδεισος. Θέλω να σας πω τέσσερα πράγματα που έμαθα από αυτή την ασθένεια, και ελπίζω να μην με ακούσετε απλώς. Ελπίζω να με αφουγκραστείτε».

Δείτε το βίντεο με το μήνυμα στις κόρες του:

“I hope I've demonstrated that you can face anything, you can face the end of your days, you can face hell with dignity. Fight, girls, and hold your heads high. Billie and Georgia, you are my heart, you are my everything. Goodnight. I love you.



Eric Dane leaves his daughters —… pic.twitter.com/kHA4UjW4yK — Netflix (@netflix) February 20, 2026

Καλώντας τες να απολαμβάνουν και να εκτιμούν το παρόν, και να μην εστιάζουν στο παρελθόν και το μέλλον, ο Ντέιν εξομολογήθηκε πως πολλές φορές «χάθηκε» στην αμφισβήτηση και την αυτολύπηση. «Πρώτον, να ζείτε τώρα. Αυτή τη στιγμή. Στο παρόν. Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα να το κάνω. Για χρόνια περιπλανιόμουν διανοητικά και χανόμουν στο μυαλό μου για μεγάλα χρονικά διαστήματα, βυθισμένος στην αυτολύπηση, την ντροπή και την αμφιβολία. Ξαναέπαιζα αποφάσεις, αμφισβητούσα τον εαυτό μου. “Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Δεν έπρεπε ποτέ να κάνω εκείνο.” Τέλος. Από καθαρή ανάγκη επιβίωσης, αναγκάζομαι να μένω στο παρόν. Αλλά δεν θέλω να βρίσκομαι πουθενά αλλού. Το παρελθόν περιέχει μεταμέλειες. Το μέλλον παραμένει άγνωστο. Άρα, πρέπει να ζεις τώρα. Το παρόν είναι το μόνο που έχεις. Να το εκτιμάς. Να τιμάς κάθε στιγμή».

Στη συνέχεια, τις παρακίνησε να ερωτευτούν και να ανακαλύψουν ποιο είναι το πάθος τους: «Δεύτερον, ερωτευτείτε. Όχι απαραίτητα με έναν άνθρωπο, αν και το προτείνω κι αυτό. Αλλά ερωτευτείτε κάτι. Βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας. Βρείτε αυτό που σας κάνει να θέλετε να σηκωθείτε το πρωί, που σας δίνει ώθηση όλη μέρα. Ερωτεύτηκα για πρώτη φορά όταν ήμουν περίπου στην ηλικία σας. Ερωτεύτηκα την υποκριτική. Αυτή η αγάπη τελικά με βοήθησε να ξεπεράσω τις πιο σκοτεινές ώρες, τις πιο σκοτεινές μέρες, την πιο σκοτεινή χρονιά μου. Ακόμα αγαπώ τη δουλειά μου, ακόμα την προσδοκώ, ακόμα θέλω να σταθώ μπροστά σε μια κάμερα και να παίξω τον ρόλο μου. Η δουλειά μου δεν με ορίζει, αλλά με ενθουσιάζει. Βρείτε κάτι που σας ενθουσιάζει. Βρείτε το μονοπάτι σας, τον σκοπό σας, το όνειρό σας. Και κυνηγήστε το. Πραγματικά κυνηγήστε το».

Η τρίτη συμβουλή του είναι να «επιλέγετε προσεκτικά τους φίλους σας» και η τέταρτη να «παλεύετε με κάθε ίχνος της ύπαρξής σας και με αξιοπρέπεια. Όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις, υγείας ή άλλες, να παλεύετε. Ποτέ να μην τα παρατάτε. Να παλεύετε μέχρι την τελευταία σας ανάσα. Αυτή η ασθένεια παίρνει σιγά-σιγά το σώμα μου, αλλά δεν θα πάρει ποτέ το πνεύμα μου».

Μεταφέροντας τις τελευταίες του λέξεις προς τις κόρες του, ο Έρικ Ντέιν λέει: «Μπίλι και Τζόρτζια, είστε η καρδιά μου. Είστε τα πάντα για μένα. Καληνύχτα. Σας αγαπώ. Αυτές είναι οι τελευταίες μου λέξεις».