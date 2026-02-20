Πέθανε ο Έρικ Ντέιν σε ηλικία 53 χρόνων μετά από μάχη που έδινε με τη νόσο ALS

Ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή δέκα μήνες μετά τη διάγνωση με ALS

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν, γνωστός για τη συμμετοχή του στο Grey’s Anatomy. Ο θάνατος του Έρικ Ντέιν έρχεται μόλις δέκα μήνες μετά την αποκάλυψη του ίδιου ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του με δήλωση στο περιοδικό People. «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε την Πέμπτη το απόγευμα, ύστερα από γενναία μάχη με την ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, τη αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, την Μπίλι και την Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του», ανέφερε η οικογένεια.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους δίνουν την ίδια μάχη. Θα λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη».

Η οικογένεια πρόσθεσε πως «ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε», ζητώντας παράλληλα ιδιωτικότητα «σε αυτή τη δύσκολη και αδιανόητη στιγμή».

Ο ηθοποιόςείχε ανακοινώσει τον Απρίλιο του 2025 τη διάγνωσή του με ALS, μέσα από δήλωσή του στο People: «Διαγνώστηκα με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω δίπλα μου την αγαπημένη μου οικογένεια καθώς διανύουμε μαζί αυτό το επόμενο κεφάλαιο της ζωής», είχε πει τότε. «Ξυπνάω κάθε μέρα και αμέσως μου υπενθυμίζεται ότι μου συμβαίνει αυτό. Δεν είναι όνειρο», είχε δηλώσει λίγους μήνες αργότερα.

Οι δημόσιες εμφανίσεις και η επιδείνωση

Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε εμφανιστεί σε αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον σε αναπηρικό αμαξίδιο, δυσκολευόμενος να μιλήσει σε φωτογράφο. Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να πει στους θαυμαστές που ανησυχούσαν, απάντησε με σπασμένη φωνή: «Κρατήστε την πίστη».

Στα τέλη του περασμένου μήνα ακύρωσε αιφνιδίως τη συμμετοχή του σε εκδήλωση για την ALS, επικαλούμενος προβλήματα υγείας. Όπως έγινε γνωστό, δεν ήταν «αρκετά καλά για να παραστεί», εξαιτίας «των σωματικών συνεπειών της ALS».