Βασίλης Ζούλιας για την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε: “Πραγματικά ήθελα να πεθάνω”

Ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του, όταν έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο σχεδιαστής μόδας ήταν καλεσμένος τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (10/11) στο «EQ» και στην Έλενα Παπαβασιλείου και μίλησε ανοιχτά για ένα από τα δυσκολότερα κεφάλαια της ζωής του.

Η απόπειρα αυτοκτονίας λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή. Ο Βασίλης Ζούλιας έχει συνειδητοποιήσει πως θα μπορούσε να είχε πεθάνει τότε. Σώθηκε και αποφάσισε να αλλάξει πορεία στη ζωή του. Ποτέ όμως δεν ξέχασε τα όσα έζησε όταν πήρε την απόφαση να κάνει άλμα στο κενό.

«Εκείνη η περίοδος ήταν η χειρότερη της ζωής μου γιατί κάθε φορά που έπινα, υπήρχε μεγάλη απογοήτευση. Αλλά έλεγα: “Έπεσες στο κενό” και ξανάπινα. Είναι τόσο δυνατό αυτό. Ένιωθα τεράστια ματαίωση, γιατί έλεγα ότι αυτό θα ήταν αρκετό, κι όμως δεν ήταν. Όταν πήδηξα στο κενό ήταν η μοναδική στιγμή που πραγματικά ήθελα να πεθάνω», αποκάλυψε στην εκπομπή ο Βασίλης Ζούλιας.

Ο σχεδιαστής συνέχισε την εξομολόγησή του: «Από μικρό παιδί έκανα απόπειρες αυτοκτονίας-απόπειρες προσοχής. Αλλά το πήδημα στο κενό ήταν τελείως διαφορετικό. Φεύγεις. Αλλά έζησα από αυτό».

«Τώρα που το βλέπω από μακριά ήταν μέρος της διαδικασίας και ο Θεός που με αγαπούσε είχε άλλο πλάνο. Κι έχουν περάσει 37 χρόνια, από το 1988, ήθελε να ζήσω και να δημιουργήσω ομορφιά. Αισθάνομαι πολύ τυχερός που κάποια στιγμή έφτασα σε αυτό συναισθηματικό πάτο και ζήτησα στη βοήθεια και αφέθηκε στη βοήθεια», κατέληξε ο σχεδιάστης.

