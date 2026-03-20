Συντετριμμένος ο γιος του Τσακ Νόρις: “Είμαι τόσο περήφανος που είμαι παιδί σου”

Συντετριμμένος είναι ο γιος του Τσακ Νόρις, Ντακότα.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media για να τον αποχαιρετίσει, δήλωσε πως αισθάνεται περήφανος που είναι παιδί του.

Ο Ντακότα Νόρις ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 20 Μαρτίου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο του ηθοποιού, κοινές τους ασπρόμαυρες φωτογραφίες και τις συνόδευσε με ένα συγκινητικό κείμενο στη λεζάντα, εκφράζοντας την αγάπη του για εκείνον και το γεγονός πως θα του λείψει πολύ.

Στην ανάρτηση που έκανε ο γιος του Τσακ Νόρις, ανέφερε επίσης πως θα κρατάει τις αναμνήσεις τους σαν φυλαχτό και τον ευγνωμονεί για όλα όσα πρόσφερε στην οικογένειά τους: «19/03/26. Μπαμπά, είναι δύσκολο να βρω τα κατάλληλα λόγια για αυτό, αλλά θα προσπαθήσω. Ήσουν ο άνθρωπος που θαύμαζα σε όλη μου τη ζωή. Η γενναιοδωρία σου, η καλοσύνη σου, το θάρρος σου, η ακεραιότητά σου, η δύναμή σου, η πειθαρχία σου και η πίστη σου στον Θεό ήταν μόνο μερικά από τα πράγματα που πάντα θαύμαζα σε εσένα. Έζησες τη ζωή σου με σκοπό και με αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Ήσουν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε ποτέ να μου δώσει ο Θεός και ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Ό,τι κι αν περνούσα, ήσουν πάντα εκεί. Φρόντιζες να ξέρω πόσο πολύ με αγαπάς. Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι υπήρξε ούτε μία μέρα που να πέρασε χωρίς να μου το πεις. Είμαι τόσο περήφανος που είμαι γιος σου. Οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε, τα μαθήματα που μου έδωσες και τα αμέτρητα γέλια που μοιραστήκαμε θα μείνουν μαζί μου για όλη μου τη ζωή. Σε ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφερες στην οικογένειά μας και για το παράδειγμα που έδινες κάθε μέρα. Ελπίζω να μπορέσω να ζήσω μια ζωή που θα σε τιμά και θα σε κάνει περήφανο. Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Θα μου λείπεις για πάντα», έγραψε.

