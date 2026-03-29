Συγκινεί ο Λάκης Λαζόπουλος για την Μαρινέλλα: "Φτάνει κάποτε αυτή η ώρα, που μαζεύονται όλες οι αναμνήσεις και παλεύουν να βρουν μια σειρά"

Με ένα συγκινητικό κείμενο στο Instagram ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρετά τη Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σκορπίζοντας θλίψη σε όλη την Ελλάδα.

­«Φτάνει κάποτε αυτή η ώρα! Που μαζεύονται όλες οι αναμνήσεις και παλεύουν να βρουν μια σειρά! Βιάζονται να πάρουν θέση στο μεγάλο τραπέζι των στιγμών!», αναφέρει ο Λάκης Λαζόπουλος, ενθυμούμενος στιγμές που έζησε δίπλα στη μεγάλη ερμηνεύτρια.

Αναλυτικά το κείμενο αποχαιρετισμού του για την Μαρινέλλα:
«Φτάνει καποτε αυτή η ώρα!
Που μαζευονται ολες οι αναμνήσεις και παλεύουν να βρούν μια σειρα!
Βιάζονται να πάρουν θεση στο μεγάλο τραπεζι των στιγμων!
Ομως το βραδυ εκεινο που ηρθε στο σπίτι μας μετα τον Θανατο της Τασούλας μου να μιλήσει σαν μάνα με την κορη μου ,εσπρωξε ολα τα ομορφα που εχουμε ζησει!
Απ το ΑΚΡΟΑΜΑ της θεσσαλονικης μεχρι την τελευταια βραδυα της στο ΗΡΩΔΕΙΟ !
Αυτα εχω καιρο να τα θυμαμαι και να τα διηγουμαι!
Ομως τα λόγια εκεινης της βραδυας εγιναν φυλαχτό μου!
Οποιον δεν τον αγκαλιασε η Μαρινελα και οποιον δεν του εσφιξε το χερι ,τιποτα δεν εννιωσε απ την αγαπη της!
Σε χαιρετω γυναικα της ζωης μας!»

