Στέλλα Γεωργιάδου για το τραγούδι που έστειλε στην Eurovision: Ίσως δεν το επέλεξαν λόγω ηλικίας ή του ονόματός μου

THESTIVAL TEAM

Στην ηλικία της ή στη φήμη που έχει, απέδωσε η Στέλλα Γεωργιάδου το γεγονός ότι δεν επελέγη από την ΕΡΤ να συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό για την αποστολή της Eurovision 2026.

Η τραγουδίστρια μίλησε στο «Happy Day» για τη συμμετοχή που κατέθεσε στον μουσικό διαγωνισμό και τον αποκλεισμό της από τους 28 φιναλίστ που ανακοίνωσε η ΕΡΤ.

Μιλώντας για το αν πιστεύει πως το τραγούδι της θα μπορούσε να έχει προκριθεί, αλλά και για το τι ενδεχομένως επηρέασε στην τελική απόφαση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της, η Στέλλα Γεωργιάδου είπε: «Θα μπορούσε να είχε περάσει το τραγούδι μου. Ίσως δεν επέλεξαν το τραγούδι μου λόγω της ηλικίας ή του ονόματός μου. Μπορεί στην ΕΡΤ να είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Για όλους είναι ένα όνειρο η Eurovision κι εγώ κυνήγησα απλά το όνειρό μου απλά. Και δεν θα σταματήσω ποτέ να κυνηγάω τα όνειρά μου».

Eurovision Στέλλα Γεωργιάδου

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

