Στέλιος Παρλιάρος: Αν έρθει μια καλή πρόταση, θα επέστρεφα στην τηλεόραση – Λόγω της εκπομπής μου ακολούθησαν το επάγγελμα πολλά νέα παιδιά

Δηλώσεις στην εκπομπή “Super Κατερίνα” παραχώρησε ο Στέλιος Παρλιάρος, ο οποίος μίλησε για την τηλεοπτική του διαδρομή, τονίζοντας πως θα ήθελε να επιστρέψει με μια καλή πρόταση.

«Μου ζητάει πολύ συχνά ο κόσμος να επιστρέψω στην τηλεόραση. Αν έρθει μια καλή πρόταση, θα το έκανα», είπε αρχικά ο Στέλιος Παρλιάρος.

Ο Στέλιος Παρλιάρος είπε στη συνέχεια: «Για 13 χρόνια κι εμένα με ωφέλησε η τηλεόραση, αλλά και ο κόσμος αγάπησε πολύ την εκπομπή μου. Εξαιτίας της εκπομπής μου ακολούθησαν το επάγγελμα πολλά νέα παιδιά».

Ο Στέλιος Παρλιάρος ανέφερε επίσης: «Αγαπούσα πολύ τον Γιώργο Παπαδάκη, ήταν καταπληκτικός άνθρωπος. Αυτός που ήταν στο γυαλί, ήταν και στην πραγματικότητα».