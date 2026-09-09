Σμαράγδα Καρύδη: Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος, έχω αφήσει και δουλειά για έναν έρωτα

Στην απιστία αναφέρθηκε η Σμαράγδα Καρύδη, παραδεχόμενη πως στο παρελθόν έχει επιλέξει να συγχωρήσει πρώην σύντροφό της που την απάτησε, μία απόφαση που σήμερα θεωρεί λανθασμένη.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» και μεταξύ άλλων μίλησε για την απιστία και τον έρωτα, αναφερόμενη στις προσωπικές της απόψεις και εμπειρίες γύρω από τις σχέσεις.

Σε συζήτηση για την ύπαρξη τρίτου προσώπου σε έναν δεσμό και το αν θα μπορούσε να συγχωρήσει μία τέτοια συνθήκη, η Σμαράγδα Καρύδη δήλωσε ότι το έχει κάνει στο παρελθόν, εξηγώντας παράλληλα πως σήμερα θεωρεί ότι ήταν λάθος της, ενώ τόνισε πως δεν αντιμετωπίζει την απιστία ως προσωπική απόρριψη.

Όπως είπε: «Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου. Για να απιστήσεις, πρέπει να έχεις μία σχέση πίστης, που προϋποθέτει ότι υπάρχει μια αποκλειστικότητα. Δεν θα πω ότι έχεις κοροϊδέψει τον άλλον, είναι κάτι δικό σου, προσωπικό. Δεν έχει να κάνει με τον άλλον, αλλά με εσένα. Εγώ δεν θα έπαιρνα προσωπικά αυτό που λένε “με κερατώνει”. Έχει μία ανάγκη δική του, και δυστυχώς πρέπει να δω ότι δεν είμαι εγώ η ανάγκη του, αλλά δεν το παίρνω προσωπικά, ότι δεν είμαι εγώ επαρκής και καλή γι΄ αυτόν».

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε στη θέση που είχε ανέκαθεν ο έρωτας στη ζωή της, παραδεχόμενη ότι αρκετές φορές τον έβαλε πάνω από άλλες προτεραιότητες, ακόμη και από την επαγγελματική της πορεία: «Ο έρωτας είχε πολύ σημαντική θέση στη ζωή μου πάντα. Θα έλεγα ότι πολλές φορές είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχω νιώσει ότι έχω κάνει πίσω πράγματα άλλα, γιατί είχε προτεραιότητα να είμαι με τον άνθρωπο αυτόν. Τότε άξιζε, τώρα εκ των υστέρων όταν φεύγει όλο αυτό είναι και άσκοπο να σκέφτεσαι ότι ίσως δεν άξιζε. Θα άφηνα και μία δουλειά για έναν έρωτα».