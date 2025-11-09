Σίσσυ Χρηστίδου: Η απιστία είναι κακοποίηση και δεν τιμωρείται, δεν μπορείς να βρεις δικαίωση σε αυτό

«Η απιστία πρέπει να γίνει ξανά ποινικό αδίκημα, όπως ήταν παλιά», δήλωσε προ ημερών ο Γιώργος Λάγιος και το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε σήμερα από τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Η παρουσιάστρια, μάλιστα, εξέφρασε τη δική της άποψη για το θέμα.

«Εγώ το σκέφτομαι, αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα… Αν σε εξαπατήσει ένας συνέταιρος, αν σε εξαπατήσουν κάπου αλλού, δεν μπορείς να καταφύγεις στα δικαστήρια; Ο γάμος δεν είναι μια συμφωνία; Δεν κάνεις μια συμφωνία; Δεν υπογράφεις ότι θα είμαστε μαζί, οι δυο μας; Άμα εξαπατηθείς μέσα σε αυτή τη συμφωνία, δεν θα έπρεπε να μπορείς να δικαιωθείς;», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου είπε στη συνέχεια: «Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά τώρα που τον άκουσα να το λέει… Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ… Θα μπορούσε να είναι πλημμέλημα. Είναι μια εξαπάτηση που όντως μπορεί να σε οδηγήσει και στο νοσοκομείο και σε σωματική βλάβη. Είναι κακοποίηση και δεν τιμωρείται. Καθόλου νομικά. Δεν μπορείς να βρεις δικαίωση σε αυτό».

Η Σίσσυ Χρηστίδου απευθύνθηκε στον Παύλο Σταματόπουλο και είπε: «Αν είσαι παντρεμένος με τη Βάλια και έχεις παιδιά και ταυτόχρονα τα έχεις και με τη Νόρα 2-3 χρόνια, αυτό δεν θα έπρεπε να είναι αδίκημα;

Υπάρχουν και τα προγαμιαία που περιέχουν αυτό μέσα. Ότι αν υπάρξει απιστία μέσα στο γάμο, χωρίζονται διαφορετικά τα πράγματα απ’ ότι αν δεν υπάρξει. Αποδεικνύεται, συνήθως αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια».