Σία Κοσιώνη: Σπανακόρυζο δεν θα έτρωγα την Κυριακή του Πάσχα, αν και μου αρέσει πολύ

Η Σία Κοσιώνη παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τη φωτογραφία του συζύγου της, Κώστα Μπακογιάννη μετά το σούβλισμα του οβελία, που προκάλεσε συζητήσεις. Ανέφερε πως η Λαμπρή, είναι συνυφασμένη με αυτές τις εικόνες.

«Οι γιορτές πάντα είναι κούραση, δεν είναι ξεκούραση. Υπάρχει πνευματική ξεκούραση όμως. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εύχομαι υγεία σε σας και στις οικογένειές σας», είπε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

Όταν ρωτήθηκε για την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της, η Σία Κοσιώνη απάντησε: «Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλύτερα. Ήταν ένα όμορφο Πάσχα, ξεχωριστό για μένα, μετά την περιπέτεια που είχα. Έχω επανέλθει σχεδόν. Άναψα κι εγώ ένα κεράκι για όλους όσους άναψαν για μένα όσο ήμουν στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι υγεία και χαρές σε όλους σας».

Επίσης, η Σία Κοσιώνη αναφέρθηκε και στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να αποχωρεί από τον ΣΚΑΙ, λέγοντας: «Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση καθόλου. Είναι άγιες μέρες, δεν λέμε τέτοια πράγματα».

Για την ανάρτηση του συζύγου της μπροστά από το αρνί, που προκάλεσε αντιδράσεις αλλά και το σχόλιο της Ραλλίας Χρηστίδου, απάντησε: «Εσείς τι φάγατε ρε παιδιά την Κυριακή; Άρα τι να λέμε… Εγώ σπανακόρυζο δε θα έτρωγα την Κυριακή του Πάσχα, αν και μου αρέσει πολύ».

Η Ραλλία Χρηστίδου είχε σχολιάσει το post του Κώστα Μπακογιάννη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το θέμα δεν είναι τι επιλέγει να καταναλώνει ένα πολιτικό πρόσωπο στην ιδιωτική του ζωή. Το θέμα είναι τι και με ποιον τρόπο επιλέγει να το προβάλλει δημόσια».