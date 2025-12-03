Σφοδρή επίθεση Λιάγκα στον Αχιλλέα Μπέο: “Ο άνθρωπος είναι προβληματικός”

Ο Γιώργος Λιάγκας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αχιλλέα Μπέο για τις δηλώσεις του για τον Σωτήρη Πολύζο, καταγγέλλοντας on air την «απρεπέστατη» και «ομοφοβική» συμπεριφορά του στη φωταγώγηση του Βόλου.

«Πάμε σε αυτό που έχω προαναγγείλει, στην απρεπέστατη συμπεριφορά του κυρίου Μπέου. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, θέλει να ανταγωνιστεί με το άναμμα του δέντρου… Προφανώς, επειδή ο άνθρωπος είναι προβληματικός και θέλει να ανταγωνιστεί τον ίδιο του τον εαυτό, φτιάχνει μια πυραμίδα και μετά θέλει να τη γκρεμίσει. Δεν εξηγείται διαφορετικά», είπε, σημειώνοντας ότι στη γιορτινή βραδιά «έκανε κάτι προκειμένου τα φώτα της δημοσιότητας πάλι να στραφούν σε μένα… να φανεί ότι το δημιούργημά μου είναι μικρότερο από εμένα τον ίδιο».

Ο δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στα σχόλια του δημάρχου προς τον Σωτήρη Πολύζο: «Την ομοφοβία τη βαφτίζουμε χιούμορ. Όλα είναι χιούμορ». Με αφορμή την ατάκα του Αχιλλέα Μπέου «Σακάκι είναι αυτό; Φοβερό τραπεζομάντιλο το είχε η γιαγιά μου. Έβλεπε ότι δεν έχει ανταπόκριση το αστείο και θέλει να το τερματίσει».

Ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε γιατί θεωρεί πως ο δήμαρχος έκανε στοχευμένη επίθεση. «Δεν του άρεσε η παρουσίαση από τον Πολύζο και ήθελε να τον βρίσει, να τον πει μπιπ. Και το πάει μέσω του σακακιού. Και για να μην πει μπιπ τον Πολύζο, είπε μπιπ αυτόν που έφτιαξε το σακάκι», είπε, συμπληρώνοντας: «Δεν μπορεί να το πει gay στα μούτρα σε έναν άνθρωπο που δεν είναι και gay κιόλας… και αρχίζει και του κάνει πλακίτσα με το ρούχο. Λίγο πιο παρδαλό από τα δεδομένα του Μπέου. Το έχει ξεκάθαρα μέσα του να τον πει gay. Και όταν ρωτάει ποιος έφτιαξε το σακάκι, λέει ο Αποστολόπουλος. Ήθελε να τον πει και του έδωσε πράσινο φως με τον Αποστολόπουλο».