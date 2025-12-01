Σάκης Τανιμανίδης για Survivor: Εγώ που είμαι από Θεσσαλονίκη και μένω Αθήνα, πού κατατάσσομαι;

Την άποψή του για το νέο concept του Survivor “Αθηναίοι VS Επαρχιώτες” αλλά και τον επόμενο κύκλο του Dragon’s Den εξέφρασε ο Σάκης Τανιμανίδης.

Τον γνωστό επιχειρηματία και παρουσιαστή συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στη Βαρσοβία με τη σύζυγό του, Χριστίνα Μπόμπα.

«Πρώτη φορά το ακούω! Εγώ που είμαι από Θεσσαλονίκη και μένω Αθήνα που κατηγοριοποιούμαι; Μάλλον επαρχιώτης. Θα δούμε πως θα δουλέψει, θα δούμε», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Σάκης Τανιμανίδης για τον καινούριο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το δικό του project, αυτό του Dragon’s Den, και αν θα το ξαναδούμε αυτή τη σεζόν στον ΑΝΤ1, ο ίδιος τόνισε με χιούμορ:

«Κι εγώ το ίδιο ήθελα να ρωτήσω! Έχεις κανένα νέο; Θα το δούμε, πού θα πάει».