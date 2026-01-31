Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Συνήθως δεν μου αρέσω καθόλου, τι θα αλλάξει αν μπω στο Netflix;

Για τη ζωή, την τέχνη και τις συνεργασίες του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, στην εκπομπή “Ραντεβού το ΣΚ”. Ο ηθοποιός βρίσκεται φέτος στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και την παράσταση “Ο Φονιάς” και έχει αναλάβει χρέη σκηνοθέτη σε ένα απαιτητικό και εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο.

«Θα μπορούσα να πω ότι ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι το γούρι μου, συνδημιουργήσαμε πολλά μαζί. Στο “Ριφιφί” έγινε εξαιρετική δουλειά από όλους. Πολλές φορές ακούω ότι σχολιάζονται οι δηλώσεις του. Ο ίδιος ξέρει πώς να το διαχειρίζεται», δηλώνει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

«Τι θα αλλάξει αν μπω στο Netflix; Είχε μπει η “Ευτυχία”. Δεν έγινε κάτι, ξύπνησα την άλλη μέρα και ήταν Δευτέρα. Βέβαια, είναι χαρά οποιαδήποτε ελληνική παραγωγή να μπαίνει στην πλατφόρμα», απαντά ο ηθοποιός με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

«Συνήθως εμένα δεν μου… αρέσω καθόλου. Παρατηρώ ότι έχουν περάσει τα χρόνια, ότι έχω αλλάξει. Γνωρίζω μόνο τα δικά μου βιώματα. Συγχωρώ περισσότερα πια τα λάθη μου, για να μπορώ να συγχωρώ και των άλλων γύρω μου», εξομολογείται ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τις δηλώσεις του που συχνά γίνονται viral.

«Είχα την ευλογία να έχω δύο υπέροχους γονείς. Είχα δεχθεί… bullying για το όνομά μου, είναι γλωσσοδέτης, αλλά όχι αυτή την ασύλληπτη βία που βλέπουμε σήμερα. Η μητέρα μου με φώναζε “Λίο”», παραδέχεται κλείνοντας ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στην πρωινή εκπομπή του ΟΡΕΝ.