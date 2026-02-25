MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο – Ακυρώθηκαν οι εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο

Φωτογραφία: Papadakispress - Intime
|
THESTIVAL TEAM

Περιπέτεια με την υγεία του, περνά τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Μακρόπουλος, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Ο Νίκος Μακρόπουλος, ανέβασε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/2) στο Instagram, την ανακοίνωση του «Βοτανικού» (το κέντρο όπου εμφανίζεται) σχετικά με την ακύρωση των εμφανίσεών του.

Όπως αναφέρεται, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός την Παρασκευή και το Σάββατο (27-28.02.2026) λόγω του προβλήματος υγείας.

«Με λύπη, σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Νίκος Μακρόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Κατερίνα Παπουτσάκη: Γιατί να απαγορεύεται ο έρωτας σε μια 47χρονη χωρισμένη μητέρα δύο παιδιών;

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Καταδικάστηκε ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Γιώργος Παπαγεωργίου: Δεν έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή να έχω θαυμάστριες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4 ώρες πριν

Δ. Θέρμης: Απομάκρυνε επικίνδυνο αμίαντο άνω του ενός τόνου από τη Νέα Ραιδεστό και το Κάτω Σχολάρι – Δείτε φωτογραφίες

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Marseaux για τον ελληνικό τελικό της Eurovision: “Ήταν κάτι πολύ αγχωτικό και χαώδες, αλλά δεν το μετανιώνω”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 λεπτά πριν

Μαξίμου για Αντώνη Σαμαρά: “Συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις”