Παναγιώτα Βλαντή για κίνημα MeToo: Έλεγα “δεν γίνεται να είσαι κότα”, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό για εμένα

Η Παναγιώτα Βλαντή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «EQ» με την Έλενα Παπαβασιλείου, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο κίνημα «#MeToo», περιγράφοντας δικές της εμπειρίες, αλλά και σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό της, τα περασμένα χρόνια. Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι σε ηλικία 23 ετών, στο ξεκίνημα της καριέρας της, υπέστη σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια ακρόασης. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για τον ίδιο άνθρωπο που κατήγγειλαν η Τζένη Μπότση και η Αγγελική Λάμπρη.

Αναφερόμενη στο κίνημα #MeToo, η Παναγιώτα Βλαντή ανέφερε πως πήρε την απόφαση να μιλήσει, παρά την αρχική της διστακτικότητα. Βρήκε την εσωτερική δύναμη και έβγαλε από μέσα της, καταστάσεις και βιώματα που την «στοίχειωναν». Η ηθοποιός έχει καλέσει δημόσια κάθε γυναίκα που έχει πέσει θύμα βίας να τη βρει στο καμαρίνι της για να τη βοηθήσει.

«Ήταν πολύ δύσκολο να βρω τη δύναμη να μιλήσω. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές στη δουλειά μου, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω άλλες γυναίκες να βγουν μπροστά και εγώ να μη μιλήσω. Δεν γινόταν να μην τις υποστηρίξω», είπε χαρακτηριστικά η Παναγιώτα Βλαντή.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως τέτοια περιστατικά ήταν γνωστά στον χώρο: «Στα 20-21 όταν πήγαινα στις ακροάσεις… το είχαμε μοιραστεί μεταξύ μας, το ξέραμε, απλώς δεν μιλάγαμε».

Παρά τις δύσκολες εμπειρίες, όπως σημείωσε, δεν έχασε την πίστη της στο επάγγελμα: «Δεν με αποθάρρυνε, γιατί αντίστοιχα είχα γνωρίσει και σημαντικούς ανθρώπους με φως. Δεν δεχόμουν ότι αυτή η δουλειά έχει μόνο σκοτάδι».

Τέλος, περιέγραψε τον φόβο πριν μιλήσει δημόσια: «Αισθανόμουν πάρα πολύ φόβο, πριν μιλήσω, είχα αγωνία, άγχος. Έλεγα “δεν γίνεται να είσαι κότα”, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό για εμένα».

«Ήταν μία δύσκολη περίοδος, σκοτεινή και ακόμη παραμένει. Το βασικό είναι να μιλάμε. Ήταν πολύ δύσκολο για όλες μας και τις οικογένειές μας» είχε πει παλαιότερα η Παναγιώτα Βλαντή, για το κίνημα MeToo, σε συνέντευξή της στο Mega.