Ο Πέτρος Φιλιππίδης πήγε να δει τον γιο του στο θέατρο και τον περίμενε δημοσιογράφος: “Με τι θα είστε ευχαριστημένοι; Τι να σας πω;”

Μία νέα έξοδο στο θέατρο έκανε ο Πέτρος Φιλιππίδης για να παρακολουθήσει τον γιο του, που έπαιζε σε παράσταση, και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφου, τόνισε μεταξύ άλλων «πως είναι καλά».

Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» συνάντησε τον ηθοποιό έξω από το θέατρο «Άνεσις», όπου βρέθηκε για να δει την παράσταση «Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου», στην οποία παίζει ο γιος του, Δημήτρης Φιλιππίδης δίπλα στον Γιάννη Μπέζο.

Αρχικά, ο Πέτρος Φιλιππίδης δήλωσε: «Γεια σας. Ήρθα να δω τον γιο μου. Εσείς που το ξέρετε; Έρχεστε κάθε φορά που παίζει ο Δημήτρης εδώ;» και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Με τι θα είστε ευχαριστημένοι; Τι να σας πω; Είμαι μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά, το ξέρω ότι χαίρεστε».

Πριν από λίγες ημέρες, ο ηθοποιός μίλησε ενοχλημένος στην κάμερα του «Breakfast@Star», δείχνοντας να δυσανασχετεί όταν δημοσιογράφος τον πλησίασε και του απηύθυνε ερώτηση, την ώρα που βρισκόταν σε βραδινή έξοδο. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, ο Πέτρος Φιλιππίδης παρακολούθησε την παράσταση «Hotel Amour» και καθώς αποχωρούσε από το θέατρο Ακροπόλ, δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Κύριε Φιλιππίδη, τι κάνετε; Πώς είστε; Βγήκατε σε βραδινή έξοδο, στο θέατρο;». Τότε, εκείνος γύρισε προς την κάμερα, απάντησε «είσαι καλά παιδί μου;» και στη συνέχεια απομακρύνθηκε.

Στις 15 Ιουλίου, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών επέβαλε στον ηθοποιό ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή, έπειτα από την απόφαση που τον έκρινε ένοχο για δύο απόπειρες βιασμού. Ο Πέτρος Φιλιππίδης προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, στρεφόμενος κατά της εφετειακής κρίσης. Η καταδίκη αφορά στο κακούργημα της απόπειρας βιασμού σε βάρος γυναίκας ηθοποιού, για περιστατικό που εκτυλίχθηκε το 2010 στο καμαρίνι του, στο θέατρο «Μουσούρη». Παράλληλα, ο ηθοποιός κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για δεύτερη υπόθεση απόπειρας βιασμού το 2014, σε βάρος γυναίκας συναδέλφου του, μέσα στο αυτοκίνητό του, σε δρόμο του Παλαιού Ψυχικού.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του για αναγνώριση δύο ελαφρυντικών. Μετά την ανακοίνωση της ομόφωνης απόφασης περί ενοχής, ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισής του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ζήτησε να του αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, αίτημα που δεν έγινε δεκτό.