Ο Μπραντ Πιτ έκανε τη μεγάλη ανατροπή για την Αντζελίνα Τζολί – Η απόφαση μετά από 10 χρόνια

Νέα δεδομένα φαίνεται να διαμορφώνονται στη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη μεταξύ του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί, καθώς ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ εμφανίζεται πλέον διατεθειμένος να βάλει τέλος στην πολυετή σύγκρουση με την πρώην σύζυγό του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Radar Online, ο Μπραντ Πιτ επιδιώκει έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό, σε μια προσπάθεια να κλείσει ένα κεφάλαιο που παραμένει ανοιχτό εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Η διαμάχη των δύο πλευρών αφορά τόσο την επιμέλεια των παιδιών τους όσο και την τύχη του διάσημου γαλλικού οινοποιείου Château Miraval, το οποίο είχαν αποκτήσει από κοινού το 2011.

Το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αποτέλεσε βασικό σημείο τριβής, καθώς ο ηθοποιός είχε κατηγορήσει την Αντζελίνα Τζολί ότι προχώρησε στην πώληση του μεριδίου της στον Ρώσο επιχειρηματία Γιούρι Σέφλερ έναντι 67 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς τη δική του γνώση ή συναίνεση.



«Δέκα χρόνια αντιπαράθεσης είναι αρκετά», φέρεται να δηλώνει πηγή κοντά στον ηθοποιό, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τον χρόνο και τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί, υπάρχει πλέον διάθεση για οριστικό κλείσιμο της υπόθεσης. Όπως επισημαίνεται, η παρατεταμένη σύγκρουση έχει επηρεάσει αρνητικά την εικόνα και των δύο πλευρών, ενώ η κόπωση από τη συνεχιζόμενη δημοσιότητα είναι εμφανής.

Η σχέση του πρώην ζευγαριού υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στο Χόλιγουντ. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2003 στα γυρίσματα της ταινίας Mr. & Mrs. Smith, παντρεύτηκαν το 2014 και χώρισαν το 2016, αποκτώντας έξι παιδιά μαζί.

Παρά τη διάθεση για συμβιβασμό από την πλευρά του Μπραντ Πιτ, η τελική έκβαση της υπόθεσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση που θα κρατήσει η Αντζελίνα Τζολί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η συγκεκριμένη υπόθεση, που απασχολεί τα διεθνή μέσα εδώ και χρόνια, φαίνεται να πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής.

Πηγή: newsbeast.gr