Ο Γιάννης Στάνκογλου πόζαρε με τον Σωκράτη Μάλαμα και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο

Φωτογραφίες από τη βραδινή του έξοδο με τον Σωκράτη Μάλαμα ανέβασε ο Γιάννης Στάνκογλου.

Ο ηθοποιός την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο στιγμιότυπα αγκαλιά με τον τραγουδιστή, κρατώντας στα χέρια του ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και στη λεζάντα της ανάρτησής του έκανε ένα σχόλιο για τη φιλία τους.

Ο Γιάννης Στάνκογλου έγραψε συγκεκριμένα: «Λυκοφιλία… και αγάπη μόνο».

Δείτε τις φωτογραφίες

Οι δύο άντρες μετρούν αρκετά χρόνια φιλίας, ωστόσο σπάνια κάνουν κοινές αναρτήσεις στα social media. Μία από αυτές τις στιγμές ήταν τον Σεπτέμβριο του 2024, από μία ακόμη βραδινή τους έξοδο. Ο Γιάννης Στάνκογλου είχε γράψει: «Βραδινές συναντήσεις» πάνω στη φωτογραφία που είχε ανεβάσει στο προφίλ του, «ντύνοντάς τη» μουσικά με το τραγούδι «Hurt» του Τζόνι Κας.