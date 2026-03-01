Ο Ακύλας με το “Ferto” εμφανίστηκε στον εθνικό τελικό της Σερβίας – Δείτε βίντεο

Στον εθνικό τελικό της Σερβίας για τη Eurovision 2026 εμφανίστηκε ο Akylas ερμηνεύοντας ζωντανά στη σκηνή το «Ferto».



Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, ταξίδεψε στο Βελιγράδι και μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν, αποτυπώνεται η ενέργεια του, πλαισιωμένος από τέσσερις χορευτές.



Ο Akylas τραγούδησε στο PZE26 με ροζ ζακέτα, τον χαρακτηριστικό σκούφο που φοράει, μαύρα γυαλιά ηλίου, όπως στον ελληνικό τελικό, και πολύχρωμο τζιν παντελόνι.



Δείτε βίντεο

Ο νικητής του του εθνικού τελικού της Σερβίας για τη Eurovision 2026 είναι το συγκρότημα Lavina με το τραγούδι «Kraj mene». Αυτή η συμμετοχή κέρδισε την ψηφοφορία με συνδυασμό τηλεψηφοφορίας και επιτροπής και θα εκπροσωπήσει τη Σερβία στον διαγωνισμό τραγουδιού στη Βιέννη.