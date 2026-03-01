MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο Ακύλας με το “Ferto” εμφανίστηκε στον εθνικό τελικό της Σερβίας – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στον εθνικό τελικό της Σερβίας για τη Eurovision 2026 εμφανίστηκε ο Akylas ερμηνεύοντας ζωντανά στη σκηνή το «Ferto».

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, ταξίδεψε στο Βελιγράδι και μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν, αποτυπώνεται η ενέργεια του, πλαισιωμένος από τέσσερις χορευτές. 

Ο Akylas τραγούδησε στο PZE26 με ροζ ζακέτα, τον χαρακτηριστικό σκούφο που φοράει, μαύρα γυαλιά ηλίου, όπως στον ελληνικό τελικό, και πολύχρωμο τζιν παντελόνι.

Δείτε βίντεο

Ο νικητής του του εθνικού τελικού της Σερβίας για τη Eurovision 2026 είναι το συγκρότημα Lavina με το τραγούδι «Kraj mene». Αυτή η συμμετοχή κέρδισε την ψηφοφορία με συνδυασμό τηλεψηφοφορίας και επιτροπής και θα εκπροσωπήσει τη Σερβία στον διαγωνισμό τραγουδιού στη Βιέννη.

Akylas Eurovision 2026 Σερβία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Οι IDF καλούν τους κατοίκους της πόλης Ισφαχάν στο Ιράν να την εκκενώσουν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Παύλος Ασλανίδης από τη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: Ζητάμε δικαιοσύνη, να χυθεί άπλετο φως στο έγκλημα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Πώς να διώξετε τις μύγες από τους κάδους απορριμμάτων με φυσικό τρόπο

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Μεντβέντεφ για επίθεση ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν: Ο ειρηνοποιός Τραμπ έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάρτι από φίλους του Ηρακλή στο Ιβανώφειο για την επιστροφή στη Super League – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Κουτσούμπας: Αυτό που πέτυχε ο Μανόλο σήμερα πρέπει να εμπνέει τη νεολαία – Να παλεύεις, να ξεπερνάς εμπόδια και να νικάς!