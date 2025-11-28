MENOY

LIFESTYLE

Νίκος Πολυδερόπουλος: Είναι πρωτόγνωρα τα συναισθήματα τώρα που θα γίνουμε γονείς

THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» παραχώρησε ο Νίκος Πολυδερόπουλος και μίλησε για το γεγονός ότι θα γίνει σύντομα πατέρας.

: «Η σύντροφός μου ήταν κουρασμένη και δεν ήρθε σήμερα. Την έχει δει 5-6 φορές, μου λέει “φτάνει”!

Είναι πρωτόγνωρα τα συναισθήματα τώρα που θα γίνουμε γονείς. Δεν έχουμε αγχωθεί, αλλά θέλουμε να δούμε πώς θα το βρούμε! Γνωρίζουμε το φύλο, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε» ανέφερε.

