Νατάσα Θεοδωρίδου: Η τρυφερή ανάρτηση με τη μητέρα της από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη

Πανέτοιμη για τις μουσικές της εμφανίσεις στη συμπρωτεύουσα, πλάι στον Σάκη Ρουβά, είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου και επέλεξε την ημέρα του Πάσχα να την περάσει στα πάτρια εδάφη με την αγαπημένη της μητέρα.

Σαν γνήσια φίλη των social media, δε, η λαμπερή τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να μην μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους και το σχετικό… “αποδεικτικό” από την πόντια μητέρα της,

Έτσι, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Νατάσα Θεοδωρίδου ανήρτησε ένα απολαυστικό απόσπασμα στο οποίο και η κυρία Σοφία στέλνει τις δικές της ευχές.

“Λοιπόν, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα και όλοι περιμένετε την κυρία Σοφία” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η τραγουδίστρια με τη γλυκιά μητέρα της να προσθέτει όσα ευχήθηκε για όλο τον κόσμο αλλά και ειδικά για την εορτάζουσα κορή της.

“Να είσαι ευτυχισμένη, χαρούμενη με υγεία και όλα τα καλά στη ζωή σου” επισήμανε χαρακτηριστικά η κυρία Σοφία. “Στείλε φιλιά και στον Σάκη” προέτρεψε, εν συνεχεία, η Νατάσα Θεοδωρίδου με την μητέρα της να το πράττει και να υπογραμμίζει, με χαμόγελο, “την αγάπη μου”.

“Η κυρία Σοφία… η μάνα η πόντια, η μοναδική, η αξεπέραστη… η λατρεία. Σας ευχαριστώ όλους και τον καθένα ξεχωριστά για τις ζεστές ευχές σας. Χρόνια πολλά με υγεία και ευλογία” έγραψε χαρακτηριστικά η όμορφη ερμηνεύτρια στη λεζάντα της νέας της ανάρτησης στο Instagram.