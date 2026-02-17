MENOY

Ναταλία Καποδίστρια: Όλο το αρχείο του Καποδίστρια καταστράφηκε από φωτιά

THESTIVAL TEAM

Η Ναταλία Καποδίστρια, η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια, εξομολογήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» ότι υπάρχουν πολύ λίγα αντικείμενα που σχετίζονται με τον Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου καταστράφηκε από τη φωτιά.

«Υπάρχουν κάποια λίγα αντικείμενα που σχετίζονται με τη διαδρομή του, τη ζωή και το έργο του. Να το ξαναπούμε ότι ο παππούς μου, τον οποίο δεν τον γνώρισα, είχε καταφέρει και είχε μαζέψει ένα πολύ μεγάλο αρχείο της οικογένειας και ο πατέρας μου έλεγε ότι μέχρι και χειρόγραφα, πάπυροι του Καρλομάγνου υπήρχαν. Ήταν ένα τριώροφο, ένα μουσείο ήτανε αυτό το σπίτι…

Το σπίτι όλο έγινε στάχτη με τους εμπρηστικούς βομβαρδισμούς των Γερμανών. Καταστράφηκαν τα πάντα. Τα πάντα… Ό,τι σώθηκε ήτανε πράγματα τα οποία δεν βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στον συγκεκριμένο χώρο ή όποια δεν καταστράφηκαν από τη φωτιά. Από τη φωτιά…» ανέφερε η Ναταλία Καποδίστρια.

