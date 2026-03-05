Νάντια Κοντογεώργη: Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια

Με αφορμή το νέο της θεατρικό εγχείρημα, η Νάντια Κοντογεώργη συνάντησε την Αθηναϊδα Νέγκα στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα αργά” όπως παρακολουθήσαμε τη νύχτα της Τετάρτης στο πρόγραμμα του Action 24.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στην ευγνωμοσύνη με την οποία αντιμετωπίζει κάθε τι στη ζωή και στην καθημερινότητα καθώς και στους γονείς της.

Πιο συγκεκριμένα, η Νάντια Κοντογεώργη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “είμαι και η χαρά και όλα τα υπόλοιπα. Είμαι ένας άνθρωπος που μου έχει εμφυσηθεί από το σπίτι η ευγνωμοσύνη για τα πράγματα. Γιατί και οι γονείς μου δεν είχαν εύκολη ζωή και το ότι μπόρεσαν να μου παράσχουν εμένα περισσότερα, από ότι οι ίδιοι είχαν, ήταν κάτι που μπορούσα να αντιληφθώ από μικρή και φέρω τη ζωή μου καθημερινά με ευγνωμοσύνη”.

“Δηλαδή φυσικά και βιώνω όλα τα συναισθήματα, δεν είμαι καμιά υστερική με τη χαρά. Όταν όμως βιώνεις ευγνωμοσύνη για το ότι ζεις, υπάρχεις, έχεις στέγη… ξέρω ότι είναι αυτονόητα αλλά καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε καμιά φορά στον εαυτό μας γιατί έχουμε μάθει να λειτουργούμε συγκριτικά στη λογική μας. Είναι όλα εν συγκρίσει οπότε, όταν μπεις σε ένα νοσοκομείο, την άλλη μέρα είσαι πολύ πιο χαρούμενος από την προηγούμενη που ξέρεις ότι είσαι καλά”.

“Δεν ξέρω τι σημαίνει τέλεια οικογένεια ή τέλειοι άνθρωποι ή τέλειοι γονείς. Εντάξει, εγώ είχα ατελείς γονείς, ήμουν ένα ατελές παιδί, ήμασταν μια ατελής οικογένεια για την οποία είμαι βαθιά ευγνώμων. Θέλω να πω ότι και ο αδελφός μου και γω εξελιχθήκαμε και επειδή και παρά το ότι, έτσι νομίζω ότι είναι όλες οι σχετικά υγιείς οικογένειες” συμπλήρωσε, ακόμα, η Νάντια Κοντογεώργη στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση τη νύχτα της Πέμπτης.