Μίλτος Καρατζάς: Είδατε ότι πέρσι, με μία τραγουδίστρια άγνωστη με καταπληκτική φωνή, τι πετύχαμε στην Eurovision

Για τις εμφανίσεις στον Α’ Ημιτελικό του εθνικού τελικού για την Eurovision μίλησε o γνωστός μουσικός παραγωγός, Μίλτος Καρατζάς, εστιάζοντας, κυρίως, στην προσπάθεια του Akyla με το «Ferto».

Μιλώντας την επομένη του 1ου ελληνικού ημιτελικού της Eurovision στον Γιώργο Λιάγκα την Πέμπτη (12/2) ο Μίλτος Καρατζάς τόνισε αρχικά:

«Έχω αντιρρήσεις σε σχέση με τον Akyla. Δηλαδή ξέρω ότι είναι φαβορί και αναμφισβήτητα έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Δεν είναι όμως ακριβώς τραγούδι αυτό, θα μπορούσε να είναι σε μια θεατρική παράσταση και να το κάνει και να τρελαίνεται ο κόσμος».

«Θυμηθείτε πως η Eurovision είναι διαγωνισμός τραγουδιού. Δεν είναι διαγωνισμός σόου, απλά και μόνο. Είδατε ότι πέρσι, με μια τραγουδίστρια άγνωστη με καταπληκτική φωνή, τι πετύχαμε. Εδώ, λοιπόν, χθες (σ.σ. 11.02.2026) ακούσαμε δύο πολύ καλές φωνές και δύο πολύ καλά τραγούδια. Το τραγούδι της Marseaux αλλά και το υπέροχο τραγούδι με την Αλεξάνδρα Σιετή».

«Αν είναι πάντως να πάμε να κάνουμε κάτι πιο εντυπωσιακό, αυτό είναι ο Good Job Nicky! Αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχει πάρει φόρα ο Akylas και μπράβο του, είναι πολύ καλός σ’ αυτό που κάνει, αλλά είναι ένα τρολ και όχι ένας τραγουδιστής», πρόσθεσε ο Μίλτος Καρατζάς στην καθημερινή εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1.