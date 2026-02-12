MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μίλτος Καρατζάς: Είδατε ότι πέρσι, με μία τραγουδίστρια άγνωστη με καταπληκτική φωνή, τι πετύχαμε στην Eurovision

|
THESTIVAL TEAM

Για τις εμφανίσεις στον Α’ Ημιτελικό του εθνικού τελικού για την Eurovision μίλησε o γνωστός μουσικός παραγωγός, Μίλτος Καρατζάς, εστιάζοντας, κυρίως, στην προσπάθεια του Akyla με το «Ferto».

Μιλώντας την επομένη του 1ου ελληνικού ημιτελικού της Eurovision στον Γιώργο Λιάγκα την Πέμπτη (12/2) ο Μίλτος Καρατζάς τόνισε αρχικά:

«Έχω αντιρρήσεις σε σχέση με τον Akyla. Δηλαδή ξέρω ότι είναι φαβορί και αναμφισβήτητα έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Δεν είναι όμως ακριβώς τραγούδι αυτό, θα μπορούσε να είναι σε μια θεατρική παράσταση και να το κάνει και να τρελαίνεται ο κόσμος».

«Θυμηθείτε πως η Eurovision είναι διαγωνισμός τραγουδιού. Δεν είναι διαγωνισμός σόου, απλά και μόνο. Είδατε ότι πέρσι, με μια τραγουδίστρια άγνωστη με καταπληκτική φωνή, τι πετύχαμε. Εδώ, λοιπόν, χθες (σ.σ. 11.02.2026) ακούσαμε δύο πολύ καλές φωνές και δύο πολύ καλά τραγούδια. Το τραγούδι της Marseaux αλλά και το υπέροχο τραγούδι με την Αλεξάνδρα Σιετή».

«Αν είναι πάντως να πάμε να κάνουμε κάτι πιο εντυπωσιακό, αυτό είναι ο Good Job Nicky! Αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχει πάρει φόρα ο Akylas και μπράβο του, είναι πολύ καλός σ’ αυτό που κάνει, αλλά είναι ένα τρολ και όχι ένας τραγουδιστής», πρόσθεσε ο Μίλτος Καρατζάς στην καθημερινή εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1.

Μίλτος Καρατζάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που αφορά την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Γύθειο: Συνεχίζεται η αγωνία για τον αγνοούμενο ψαρά – Βρέθηκε το καΐκι του και το κινητό του τηλέφωνο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Έκθεση ζωγραφικής για την Ελληνική και Αρμένικη Μυθολογία μέσα από τα μάτια των παιδιών στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Βιολάντα: Γνώριζαν για τη διαρροή προπανίου από τον Ιούνιο του 2025 – Τι λέει μηχανικός

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

WSJ: Συγκρούστηκαν δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ιράκ: Εκατοντάδες αλλοδαποί, μέλη του Ισλαμικού Κράτους, έχουν μεταφερθεί από τη Συρία σε ιρακινές φυλακές