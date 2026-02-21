Μιχάλης Βαλάσογλου: Στον βωμό του like και του subscribe μας αρέσει κι εμάς λίγο να θολώνουμε τα όρια

Με αφορμή τη σειρά “Μπαμπά σ’ αγαπώ” του Alpha, ο Μιχάλης Βαλάσογλου έδωσε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου αυτή την εβδομάδα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός εξήγησε γιατί δεν έχει καμία απολύτως αντίρρηση με τις “ταμπέλες” στην τέχνη.

Σας ενοχλούν οι “ταμπέλες” στους καλλιτέχνες;

Δεν με ενοχλούν καθόλου. Οι ταμπέλες υπήρχαν πάντα και θα υπάρχουν και καλώς υπάρχουν. Εμείς ως καλλιτέχνες καλούμαστε να υποδυόμαστε χαρακτήρες και να μπαίνουμε σε κόσμους που δεν τους φτιάχνουμε εμείς. Αν ένας κόσμος που κατασκευάζει άλλος μας ελκύει, μπαίνω. Αν ένας άνθρωπος κλίνει προς τα κάπου, νομίζω ότι είναι θέμα γούστου και ενδιαφερόντων. Είναι ιδιοσυγκρασιακό και αναπόφευκτα, αν υπάρχει ένα εκφραστικό εύρος, εγώ απολαμβάνω να βρίσκομαι σε ένα κομμάτι του. Αν αυτό αποκτήσει ένα “όνομα”, μου φαίνεται πάρα πολύ νορμάλ και δεν με πειράζει καθόλου.

Σας τρομάζει το φαινόμενο της “κλειδαρότρυπας”; Έχετε αντιμετωπίσει κάποια τέτοια κατάσταση;

Όχι, δεν ξέρω και αν θα κληθώ να το αντιμετωπίσω. Προς το παρόν δεν με νοιάζει καθόλου. Το μόνο που με νοιάζει είναι να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τη διάκριση ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο. Αυτά τα όρια είναι λογικό να θολώσουν όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την τεχνολογία, αλλά είναι η πρόκληση της εποχής. Κάποτε ήταν πιο ξεκάθαρο τι ήταν το ιδιωτικό και τι το δημόσιο. Τώρα στον βωμό του like και του subscribe μας αρέσει κι εμάς λίγο να θολώνουμε τα όρια.