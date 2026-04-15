Μιχάλης Μητρούσης: Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη, αυτό με έσωσε

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» ήταν το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα ο Μιχάλης Μητρούσης, για μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη με την Αθηναϊδα Νέγκα.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την κατάθλιψη…

«Στα 13-14, ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο κι εγώ ήμουν μόνος και αβοήθητος», είπε αρχικά ο Μιχάλης Μητρούσης.

Ο Μιχάλης Μητρούσης είπε στη συνέχεια: «Η μάνα μου δούλευε, κι εγώ δούλευα, πουλούσα εφημερίδες, με είχε πιάσει μια μελαγχολία και μετά ανακάλυψα ότι ήταν κατάθλιψη. Το ξεπέρασα όταν πήγα κι έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη. Και αυτό με έσωσε!».