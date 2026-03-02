Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης: Θαυμάζω την οικογενειακή ζωή στους άλλους, αλλά δεν θα μπορούσα να την κάνω με τίποτα

Συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και τον Άρη Καβατζίκη παραχώρησε ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης.

Ο γνωστός ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ο φονιάς – Έγκλημα και αθώωση», που ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μίλησε για την καριέρα και τη ζωή του.

«Είναι μία γνωστή ιστορία, και από τότε είχα φρικάρει με την ιδέα ότι όχι απλά ο άνθρωπος αυτός αθωώθηκε, λόγω του ότι αθωώνονταν για το έγκλημα τιμής, αλλά επέστρεψε και στο χωριό και το χωριό όλο πέρασε και του φίλησε τα χέρια», είπε αρχικά για την παράσταση ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης.

Ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης είπε στη συνέχεια: «Γεννήθηκα σε μία οικογένεια με πολλή αγάπη και στοργή. Τη μάνα μου και τις αδερφές μου τις λατρεύω. Ο μπαμπάς ήταν μια μορφή, πολύ φιλοσοφημένος. Είχα όλο το πακέτο της ευγένειας και της αγάπης.

Είμαι άνθρωπος που αγαπάει πιο εύκολα. Ερωτεύομαι εύκολα ναι, αλλά αγαπώ πιο εύκολα. Μπαίνω πιο γρήγορα στην αγάπη, το περνάω το στάδιο του έρωτα εύκολα. Προτιμώ τη συντροφική ζωή από την οικογενειακή. Θαυμάζω την οικογενειακή ζωή στους άλλους, αλλά δεν θα μπορούσα να την κάνω με τίποτα».