Μαρία Σολωμού: Νιώθω ότι έχω μαλώσει με την τηλεόραση – Είμαι καλό “τυράκι” για πολλές εκπομπές

THESTIVAL TEAM

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε τη Μαρία Σολωμού στο The 2Night Show, με τη συζήτηση να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν στο καναπέ έπεσε το όνομα του Νίκου Μουτσινά.

Η ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός είπε χαρακτηριστικά: «Στο ραδιόφωνο έχω συνέχεια στον νου μου ότι μπορεί να απευθύνομαι σε ανθρώπους με διαφορετικό χιούμορ και άλλες προσλαμβάνουσες. Δεν έχω αίσθηση του χρόνου, μπορώ να μιλάω ασταμάτητα για τρεις ώρες».

Για τον Νίκο Μουτσινά τόνισε: «Δε θα μπορούσα να κάνω εκπομπή μαζί του. Θα καθόμουν, θα τον κοίταζα με θαυμασμό και θα τον χειροκροτούσα. Θα έκανα το κοινό». Σε εκείνο το σημείο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον κάλεσε στο τηλέφωνο, με τον Μουτσινά να σχολιάζει με χιούμορ: «Είναι έκθεμα του μουσείου. Δεν ξέρω πώς πήρες την άδεια και την βγάλανε».

Η Μαρία Σολωμού μίλησε και για τη σχέση της με την τηλεόραση: «Δεν δέχονται ότι ο Νίκος Μουτσινάς είναι ευτυχισμένος χωρίς την τηλεόραση. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι είσαι καλά χωρίς αυτό; Είναι πολύ άνισο το πράγμα. Νιώθω ότι έχω μαλώσει με την τηλεόραση. Είμαι καλό “τυράκι” για πολλές εκπομπές. Επειδή μιλάω πολύ δίνω υλικό, ξέρω ότι είμαι “τροφή” και γίνεται αναπαραγωγή».

Κλείνοντας, θυμήθηκε μια φράση που την είχε σημαδέψει: «Πριν από 20 χρόνια μου είχαν πει ότι δεν είμαι mainstream, ότι δεν μπορούσα να παίξω σε οικογενειακή σειρά στις 9 το βράδυ γιατί είμαι πολύ ροκ».

Μαρία Σολωμού

