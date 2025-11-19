MENOY

Μαρία Σολωμού: Δεν έχω απωθημένα, ούτε κάνω σχέδια για το μέλλον, έχω εμπιστοσύνη στο σύμπαν

THESTIVAL TEAM

Η Μαρία Σολωμού σε συνέντευξή της στην κάμερα της εκπομπής “Νωρίς Νωρίς”, μίλησε για τα επαγγελματικά της απωθημένα, που δεν υπάρχουν, τα σχέδια που δεν κάνει για το μέλλον και τους στόχους που επιλέγει να μη βάζει στη ζωή.

«Δεν έχω σκεφτεί καθόλου αν θέλω πάρα πολύ να κάνω έναν ρόλο. Δεν είμαι από τους ηθοποιούς που λέει, “Λοιπόν, τώρα ένας Shakespeare”, που το έλεγα γιατί αγαπώ το Shakespeare και τον έκανα κι αυτόν πριν δύο χρόνια. Ή να πάω σε μία Επίδαυρο, ή να κάνω ένα κλασικό ρεπερτόριο, ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχω τέτοια απωθημένα», δηλώνει η Μαρία Σολωμού.

«Θέλω να περνάω καλά και υπάρχουν κάποια έργα τα οποία μου έχουν καρφωθεί στον εγκέφαλο από πολύ παλιά, τα οποία μπορεί να μην είναι… Είμαι πολύ στην ώρα μου, πολύ πώς θα το νιώσω. Πρέπει να το νιώσω πολύ καλά μέσα μου και να πω ναι τώρα μπορώ για μια δουλειά. Δεν είναι όλα για όλους και δεν είναι το timing για όλους το ίδιο», παραδέχεται.


«Δεν κάνω σχέδια για το μέλλον. Κάνω βραχυπρόθεσμα σχέδια. Δεν βλέπω πολύ μέσα στο χρόνο, στο μέλλον. Αυτό που λέει… “Μη βάζεις στόχους”. Το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος βέβαια, εννοείται. “Μη βάζεις στόχους ρε άνθρωπε. Άσε, κάτσε εκεί και αφουγκράσου”. Για κάποιο λόγο, ώρες ώρες συμφωνώ τόσο πολύ με αυτό το πράγμα. Βάζω πρόγραμμα όμως. Μοιάζει με στόχο. Αλλά βαρύγδουπα πράγματα δεν κάνω, τα αφήνω να γίνονται μόνα τους. Δεν μπορώ», εξομολογείται αμέσως μετά η Μαρία Σολωμού και καταλήγει:

«Δεν έχω καταλάβει και νιώθω πως ό,τι σχέδιο και να κάνουμε και ό,τι τεράστιες αποφάσεις να πάρουμε, η ζωή, ο κόσμος, η ενέργεια, το σύμπαν… κάπως αλλιώς. Έχω εμπιστοσύνη στο σύμπαν».

