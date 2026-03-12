Μαρία Αναστασοπούλου για το video clip “Ferto” του Ακύλα: Ό,τι ελληνικό υπάρχει το’χει βάλει

Η Μαρία Αναστασοπούλου σχολίασε στον αέρα της εκπομπής Live You τη συμμετοχή του Ακύλα στη Eurovision 2026, αναφερόμενη και στα προγνωστικά που τον θέλουν να βρίσκεται ψηλά στις προβλέψεις.

«Ο Ακύλας μάς έχει δημιουργήσει μια κατάσταση, δεν ξέρω αν θα βγει σε καλό. Γιατί εμείς είμαστε βέβαιοι ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και θα πάει πάρα πολύ καλά γιατί είναι στη θέση νούμερο τέσσερα με βάση τα προγνωστικά», είπε αρχικά.

Με τον Άρη Πορτοσάλτε να σχολιάζει: ότι «δεν έχει αφήσει τίποτα» και τη δημοσιογράφο να προσθέτει πως «ό,τι ελληνικό υπάρχει το’χει βάλει».

Ακούγοντας απόσπασμα από το τραγούδι του, η Μαρία Αναστασοπούλου σχολίασε με χιούμορ τους στίχους που αναφέρονται στη μητέρα του καλλιτέχνη. «Για να μπορέσει να πάρει όλα αυτά που έχει τάξει στη μαμά του, όλα αυτά που έχει πει ότι θα της πάρει, πρέπει να το φέρει», ανέφερε, ευχόμενη καλή επιτυχία.

Από την πλευρά του, ο Άρης Πορτοσάλτε πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Η γενιά του Gameboy, καλή επιτυχία».