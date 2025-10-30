Λαζόπουλος κατά Μπαλάσκα – Λατινοπούλου: “Άντε στο δ@@@λο – Έχετε πάρει τη σημαία ρεζερβέ”

Eπανήλθε δριμύτερος ο Λάκης Λαζόπουλος για δεύτερη σεζόν με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και στην πρεμιέρα του ήταν, όπως πάντα ιδιαίτερα αιχμηρός.

Στο στόχαστρο του παρουσιαστή βρέθηκε μεταξύ άλλων ο Σταύρος Μπαλάσκας και η Αφροδίτη Λατινοπούλου κάνοντας λόγο για ακροδεξιό παραλήρημα.

«Επειδή έχετε μπει όλοι στον αγώνα της κυβέρνησης να στρίψει ακροδεξιά. Να συμφωνήσουμε κάτι ότι όσοι κλέβουν το δημόσιο χρήμα δεν είναι πατριώτες; Επειδή είπε το ποίημα ο Μπαλάσκας κι εγώ που δεν είπα το ποίημα τι έγινε; Έχετε πάρει τη σημαία και το έθνος ρεζερβέ; Άντε και στο δ@@@ο. Αφήνετε τον αστυνομικό να κάνει ακροδεξιό παραλήρημα».

