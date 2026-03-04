Λάκης Γαβαλάς: Μου λείπει ένα παιδί, το τελευταίο μου φλερτ ήταν μια υπάλληλος γηροκομείου

Ο Λάκης Γαβαλάς παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Hello!» και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την επαγγελματική πορεία και την προσωπική του ζωή. Ο σχεδιαστής και επιχειρηματίας ανέφερε πως του λείπει ένα παιδί, το οποίο παλαιότερα θα μπορούσε να έχει αποκτήσει. Μίλησε για το πρόγραμμα της καθημερινότητάς του και τόνισε πως βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση.

Με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, ο Λάκης Γαβαλάς περιέγραψε τη ζωή του και ανέφερε πως δεν αισθάνεται πως κάνει περισσότερα από κάποιον που έχει οικογένεια και δίνει μάχη για να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά του.

Για τη συντροφικότητα ανέφερε πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρεθεί ένας άνθρωπος που θα μπορεί να ανέχεται και να καταλαβαίνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

Ποιος από τους ρόλους σας, σας αρέσει περισσότερο;

Είναι σνομπιστικό, αλλά είναι και το πιο καθοριστικό για μένα, «επιχειρηματίας διαχειριστής της μόδας». Και για τους έξω είμαι και star icon. Έτσι με βλέπουν όταν με καλούν στα σόου, έτσι με συστήνει ο ένας στον άλλο στο εξωτερικό. Εκεί όμως έχει μια υπόσταση καθώς το ρούχο, το άρωμα, η διάθεση και ο λόγος μου συνάδουν προς αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Και δεν το λέω αυτό από υπεροψία, αυτό είναι το επάγγελμά μου. Εγώ «luxury» πουλάω, luxury είναι ο κόσμος στον οποίο απευθύνομαι, άσχετα αν είμαι εγώ το παιδί της διπλανής πόρτας και μου αρέσει να μυρίζω σκόρδο και κρεμμύδι γιατί πηγαίνω σε ταβέρνες.

Μόνιμα σε εγρήγορση, μόνιμα σε κίνηση

Ναι, είναι αλήθεια αυτό.

Είναι αγχωτικό;

Όχι, αφού έτσι είναι η ζωή μου. Το πρωί τρέχω στο γυμναστήριο, μετά πηγαίνω στις σχολές μου και αργότερα κάνω πρόβες για να τραγουδήσω. Όμως, αν είχα παιδιά – σήμερα θα είχα εγγόνια βέβαια – και θα έπρεπε να σηκωθώ το πρωί για να τα φροντίσω και να σκεφτώ πώς θα τα σπουδάσω και θα τα εντάξω σε μια κοινωνία με αμφίβολη ηθικότητα, δεν θα είχα πιο πολύ στρες; Δεν θα είχα πιο πολλά να αναλωθώ μέσα στην ημέρα; Οπότε, δεν θεωρώ ότι εγώ κάνω περισσότερα από κάποιον που έχει οικογένεια.

Δεν σας λείπει αυτό το κομμάτι;

Πάρα πολύ. Γι’ αυτό κι έχω τρία σκυλιά και μία γάτα. Γιατί και τα ανίψια μου μεγάλωσαν, το τελευταίο είναι τώρα 22 χρονών…

Επομένως, σας λείπει ένα παιδί…

Το παιδί, ναι, μου λείπει.

Ένας σύντροφος;

Θα μπορούσα να είμαι με έναν άνθρωπο που να με ανέχεται και να με καταλαβαίνει. Με φλερτάρουν κάτι κυρίες στα ΚΑΠΗ. Το τελευταίο μου φλερτ ήταν μια υπάλληλος γηροκομείου (γέλια).