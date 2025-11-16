Λάκης Γαβαλάς για Παπαγεωργίου και Χριστοπούλου: Στενοχωριέμαι πάρα πολύ που δύο φίλες έχουν φτάσει εδώ

Τη θλίψη του για την εξέλιξη της σχέσης των άλλοτε στενών φίλων και συνεργατών, Ηλιάνας Παπαγεωργίου και Έλενας Χριστοπούλου, εξέφρασε ο Λάκης Γαβαλάς.

Με αφορμή την αγωγή και μήνυση του μοντέλου στην πρώην μάνατζέρ της, με την οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζητά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη, ο σχεδιαστής μετέφερε πως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με την οποία έχει συχνή επαφή λόγω της συμμετοχής τους στο «GNTM» είναι καλά, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν συζητούν για τις νομικές υποθέσεις της.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», οι οποίες προβλήθηκαν την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, ανέφερε για τις δύο γυναίκες: «Επειδή έχω περάσει από πολλά δικαστήρια στη ζωή μου, θα πρέπει να δείτε αυτό το χαρτί. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα, από εκεί και πέρα αν κάποιος θεωρεί ότι η ζημιά του είναι αντίστοιχη του ενός οποιουδήποτε ποσού, φυσικά και μπορεί να το διεκδικήσει. Η Ηλιάνα μια χαρά είναι γενικά. Γι’ αυτά τα πράγματα δεν μιλάμε, έχουμε άλλα πράγματα τόσο σπουδαία να κάνουμε μαζί που δεν κάθομαι να συζητάω αυτά τα πράγματα».

Από την πλευρά του, ο σχεδιαστής εξέφρασε τη λύπη του για την πορεία που έχει πάρει η σχέση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου, δηλώνοντας ωστόσο αισιόδοξος ότι όποια διαφορά έχει προκύψει θα επιλυθεί στο τέλος.

«Στενοχωριέμαι πάρα πολύ που δύο φίλες έχουν φτάσει εδώ και νομίζω ότι τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Δεν πρέπει να είναι ακριβώς έτσι. Δεν γίνεται να υπάρχει τέτοια απόσταση είτε οικονομικών, είτε συναισθηματικών πραγμάτων. Δεν προσπάθησα να γίνω ο συνδετικός κρίκος. Τις θεωρώ πολύ μαγκάκια και τις δυο γυναίκες και θεωρώ ότι στο τέλος θα λυθεί υπέροχα και όλοι θα είμαστε μια χαρά» ανέφερε.

Όσο για το εάν, η δικαστική κόντρα του μοντέλου με την Έλενα Χριστοπούλου, καθυστερεί τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Καραβασάνη, ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε: «Δεν θεωρώ ότι ο γάμος πάει πίσω λόγω των νομικών υποθέσεων. Άλλο το επαγγελματικό, άλλο η ψυχαγωγία και η οικογένεια».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ από την Έλενα Χριστοπούλου

Μια νέα φάση φαίνεται πως παίρνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου, καθώς το μοντέλο προχώρησε στην κατάθεση αγωγής και μήνυσης σε βάρος της πρώην μάνατζέρ της. Σύμφωνα με πληροφορίες, με την αγωγή που κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μοντέλο έχει προχωρήσει και σε μήνυση για σειρά αδικημάτων τα οποία, όπως υποστηρίζει, έχουν τελεστεί από τη μάνατζερ. Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως και η Έλενα Χριστοπούλου εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας και εκείνη αγωγή για αξιώσεις που, όπως υποστηρίζει, προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι η πλευρά της μάνατζερ προτίθεται να ορίσει δικό της γραφολόγο, καθώς δεν αποδέχεται το πόρισμα του ειδικού που προσέλαβε η πλευρά του μοντέλου κατά τη διάρκεια της επίδειξης των 67 συμβάσεων.