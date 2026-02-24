MENOY

LIFESTYLE

Λάκης Γαβαλάς: Είδα πολλές κακομοίρες να βγάζουν φωτογραφίες μέσω AI με τον Μπραντ Πιτ

|
THESTIVAL TEAM

Την κίνηση ανθρώπων από την ελληνική σόουμπιζ να δημιουργήσουν μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης κοινά στιγμιότυπα με τον Μπραντ Πιτ σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς, κάνοντας λόγο για κακομοίρες.

Αναφερόμενος στην άφιξη του διάσημου ηθοποιού στην Ύδρα για γυρίσματα, ο σχεδιαστής μόδας υποστήριξε πως οι Έλληνες «διψούν» για διασημότητες. Αυτή η κατάσταση, τόνισε, τον στενοχωρεί.

«Ο κόσμος διψάει για διάσημους στην Ελλάδα. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, με λυπεί αυτό το θέμα, γιατί η Ύδρα είναι ένα γραφικό νησί, πολύ έτσι υπέροχο. Δεν ξέρω αν αυτό έκανε αρκετά καλό στο να έρθει ένας διάσημος και να κάνει κάποιες σκηνές σ’ αυτό το νησί. Και από κει και πέρα βλέπω τώρα τους διάφορους που πάνε εκεί, φωτογραφίζονται μαζί, κάνουν, δείχνουν. Τόσο πεινασμένοι είμαστε οι άνθρωποι για δημοσιότητα; Είδα πολλές κακομοίρες, διάσημες, να βγάζουν φωτογραφία με τον Μπραντ Πιτ ως AI», σημείωσε ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στο GNTM, στον τελευταίο κύκλο του οποίου συμμετείχε ως κριτής, ο σχεδιαστής μόδας επισήμανε: «Είχαμε κάνει μία συμφωνία για το GNTΜ, χωρίς να δεσμευόμαστε παραπάνω απ’ την δέσμευση του συμβολαίου, αλλά και από τις πιθανές αλλαγές και των δύο πλευρών. Για μεγαλύτερη ενδυνάμωση δική μου και βάσει των δικών μου απαιτήσεων για το καλύτερο της εκπομπής. Είχα προτείνει να έχουμε σχεδιαστές, να κάνουμε πράγματα, να κάνουμε ταξίδια, δεν έγινε τίποτα απ’ αυτά. Εάν και εφόσον προκύπτουν τέτοια πράγματα και γίνει κάτι πάρα πολύ δυνατό, φυσικά και θα είμαι μαζί τους».

Παράλληλα, έκανε και ένα σχόλιο για την Ελένη Μενεγάκη, λέγοντας πως, αν δεν επιστρέψει στην τηλεόραση, θα ενισχύσει την εικόνα της ντίβας: «Όταν κάποιον τον ζητάνε πίσω, δεν τον ζητάνε όλοι καλοπροαίρετα. Τον κοιτάνε για να γυρίσει πίσω και να πει ‘”άντε μωρέ τώρα και που γύρισε και τι έκανε και τι έδειξε”. Η Ελένη είναι πάρα πολύ έξυπνη. Έχει αφήσει ένα μεγάλο στίγμα και το να μην ξανακάνει τίποτα θα είναι ακόμη καλύτερο και θα είναι πολύ πιο ντίβα».

Δείτε το σχετικό βίντεο

Λάκης Γαβαλάς

