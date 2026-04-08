Κώστας Φαλελάκης: Είμαι πιο γνωστός σαν ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά σαν ηθοποιός και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ

THESTIVAL TEAM

Συνέντευξη στην εκπομπή “Breakfast@star” παραχώρησε ο Κώστας Φαλελάκης, ο οποίος απάντησε για το πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος το γεγονός ότι τον αναγνωρίζουν περισσότερο ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο παρά ως ηθοποιό, αλλά και για τη πολυετή σχέση του με τον Μηνά Χατζησάββα.

«Είμαι άθεος, αλλά σέβομαι πάρα πολύ την πίστη των ανθρώπων», είπε αρχικά ο Κώστας Φαλελάκης.

Ο Κώστας Φαλελάκης είπε στη συνέχεια: «Η υποκριτική με βρήκε εντελώς τυχαία… Στο είδος του θεάτρου που εντοπίστηκα, δεν υπήρχε το κομμάτι της έπαρσης. Και η σχέση μου με τον Μηνά Χατζησάββα οριοθετούσε και τη συμπεριφορά μου τη θεατρική.

Γνωρίζετε το ήθος του Μηνά και τις επιλογές του, οπότε και οι δικές μου ήταν ανάλογες. Έχω χτυπήσει πόρτες για ρόλους. Ακόμα και τώρα το κάνω και δεν το θεωρώ κακό».

Ο Κώστας Φαλελάκης ανέφερε επίσης: «Δε μου έχουν βάλει καμία ταμπέλα. Αναγνωρίζω ότι είμαι πιο γνωστός σαν ΛΟΑΤΚΙ άτομο. Το δέχομαι και με ευχαριστεί πάρα πολύ. Το αγαπώ. Ήθελα πάντα ένα παιδί. Ο Μηνάς όμως δε μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και το σεβάστηκα.

Μια απώλεια που μου έχει στοιχίσει πάρα πολύ είναι η δική του… Βλέπω τις επαναλήψεις των σειρών που έχει παίξει για να τον θαυμάσω άλλη μια φορά. Έχω κάνει νέα σχέση εδώ και τέσσερα χρόνια. Σκέφτομαι το σύμφωνο συμβίωσης».

Κώστας Φαλελάκης

