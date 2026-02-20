Κώστας Δόξας: Με κράτησε η ιδιότητά μου ως μπαμπάς – Δεν με οδήγησε σε επαγγελματική πτώση, ήταν γκρεμός

Για τη σχέση με την κόρη του, το δικαστικό πλαίσιο επικοινωνίας αλλά και τα δημόσια σχόλια που δέχεται, μίλησε ο Κώστας Δόξας στην κάμερα του “Buongiorno”.

Ο τραγουδιστής ανέφερε πως βλέπει το παιδί του κάθε εβδομάδα, βάσει δικαστικής απόφασης που, όπως είπε, ισχύει εδώ και επτά χρόνια. «Έχω την Τρίτη, Τετάρτη και σχεδόν τη μισή Πέμπτη. Είναι ποιοτικός χρόνος, πολύ ουσιαστικός. Τώρα με βοηθάει και με τις πρόβες, με τα λόγια μου, με το σόου. Περνάμε ωραία», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις μηνύσεις που έχουν κατατεθεί, σχολίασε ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενό τους. «Λέγεται ότι κάνουμε πάρα πολλές μηνύσεις. Ουδέποτε έχει ειπωθεί το περιεχόμενο. Αν αφορούν κάτι ασήμαντο, εντάξει. Αν αφορούν κάτι πιο σημαντικό που έχει να κάνει με την προστασία ενός παιδιού; Επίσης δεν μας έχουν πει αν είναι απλές μηνύσεις ή αν παραπέμπονται από εισαγγελέα ανηλίκων», ανέφερε ο τραγουδιστής.

Ο Κώστας Δόξας στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο που οι γονείς διαχειρίζονται τον χωρισμό τους: «Το πιο ουσιαστικό έχει να κάνει με το πώς χειριζόμαστε καταστάσεις που αφορούν τα παιδιά μας, πώς τα δηλητηριάζουμε. Εγώ κοιτάζω να είμαι όσο πιο αληθινός, υποστηρικτικός και σωστός μπαμπάς γίνεται. Αυτό που με κράτησε για να μη “φλιπάρω” ήταν η ιδιότητά μου ως μπαμπάς. Δύο άνθρωποι χωρίζουν για πολλούς λόγους. Δεν ταιριάζουν. Γιατί να είμαστε εχθροί; Θα μπορούσαμε να είμαστε φίλοι».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στα επικριτικά μηνύματα που λαμβάνει στα social media: «Σήμερα δέχτηκα μήνυμα από άγνωστο που έλεγε “α, αυτός που έδειρε τη γυναίκα του;”. ΟΚ. Δεν με οδήγησε σε επαγγελματική πτώση, ήταν ένας γκρεμός», είπε χαρακτηριστικά.

